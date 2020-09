Kansa luottaa vahvimmin, kun koronasta viestii Niinistö tai Marin

Koronaviestinnästä saavat eniten kiitosta presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.), selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Tulosta voi luonnehtia odotetun kaltaiseksi.

Niinistön osuuden arvioi erittäin tai melko hyväksi 69 prosenttia ja Marinin 67 prosenttia vastanneista.

– Niinistö presidenttinä on saanut oikeastaan kaikissa hänen työtään tai osallistumistaan arvioivissa kyselyissä korkeita arvosanoja, samoin Marin, totesi asiamies Antti Mykkänen STT:lle.

Niinistö ja Marin vetoavat hänen mukaansa kansaan niin instituutioina kuin persoonina.

– Tietenkin pääministeri vetäjänä on ollut vahvimmin esillä etenkin, kun kriisivaihe oli akuutein. Esiintymistaidon kautta saadulla uskottavuudella on merkitystä, Mykkänen kommentoi.

Enemmistö kansasta antoi kyselyssä erittäin tai melko hyvän arvion myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajille (61 prosenttia) ja maan hallitukselle kokonaisuutena (57 prosenttia).

Media pärjäsi paremmin kuin muut ministerit

Vajaa kolmannes vastaajista (30 prosenttia) arvioi melko tai erittäin huonoksi arvosanan sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurulle (sd.), yli neljännes (28 prosenttia) sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd.) (27 prosenttia).

Media onnistui näitä ministereitä paremmin tehtävässään, sillä lähes puolet kansasta (44 prosenttia) arvioi tiedotusvälineiden onnistuneen viestinnässään melko tai erittäin hyvin. Kuitenkin yksi viidestä antoi medialle arvosanan melko tai erittäin huono.

– Substanssiministerit ovat näiden (asioiden) päällä – etenkin terveysministeri tässä on keskeinen – niin luvut ovat vähän haastavampia, Mykkänen vertasi.

Yhdenkään tahon viestintää ei suoranaisesti kyseenalaistettu tutkimusvastauksissa, mutta lähes kolmannes (31 prosenttia) uskoi ammattiyhdistysliikkeen onnistuneen joko melko tai erittäin heikosti omassa koronaviestinnässään.

SDP:n kannattajat kiittivät, perussuomalaiset tyytymättömimpiä

Kyselyyn vastanneilta kysyttiin taustamuuttujista esimerkiksi ikää, sukupuolta ja mahdollista poliittista puoluekantaa. Arvosteluasteikko oli Mykkäsen mukaan viisiportainen: erittäin hyvä, melko hyvä, ei hyvä eikä huono, melko huono ja erittäin huono. Lisäksi tutkimuskysymyksiin saattoi vastata ”en osaa sanoa”.

Naiset olivat miehiä luottavaisempia kaikkien arvosanojen osalta. Varttuneempi kansa oli vakuuttuneempaa presidentin viestinnästä, kun taas nuorempi väki antoi enemmän kiitosta ammattiyhdistysliikkeelle ja kunnanjohtajille.

Poliittisten puolueiden kannattajista tyytyväisimpiä kaikkien instituutioiden ja henkilöiden viestintään olivat SDP:n kannattajat, kun taas tyytymättömimmät vastaajat löytyivät perussuomalaisten kannattajista.

Vastaajat edustivat Suomen väestön 18-79-vuotiaita lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Tutkimusaineisto koottiin Gallup Kanavalla 11.-16. syyskuuta, ja haastatteluita tehtiin yhteensä 1 039.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla enintään hieman alle kolme prosenttiyksikköä.

Anna Pesonen-Smith

STT