Kauppakeskuksilla vaikeaa

Korona on koetellut kauppakeskuksia kautta maan. Viime vuonna kokonaismyynti kasvoi valtakunnallisesti hieman edellisvuodesta, mutta tänä vuonna on Suomen Kauppakeskusyhdistyksen mukaan tultu reippaasti alaspäin. Lähes yhden kuukauden myynti jäi kokonaan toteutumatta ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Salossa haetaan Plazalle uutta johtajaa, kun 2010-luvun alusta kauppakeskusta vetänyt Anni Rasilainen jää eläkkeelle. Julkisuudessa matalaa profiilia pitänyt Rasilainen ei lähtiessäänkään halua pohtia ääneen Plazan tulevaisuutta, vaan jättää sen seuraajalleen. Yhdeksän vuotta sitten oli vielä kohtuullista, Rasilainen sanoi lehtihaastattelussa (SSS 22.9.).

Plazassa vietetään parin vuoden päästä 30-vuotisjuhlia. Se avattiin syksyllä 1992. Kauppakeskuksen uudellakin osalla on jo ikää 14 vuotta. Kolmanteen vaiheeseen varauduttiin aikanaan, mutta laajeneminen Annankadulle työväentalon kulmaan on jäänyt toistaiseksi haaveeksi.

Samoilla kulmilla on kauppakeskus Linjuri, johon ei ole Anttilan neljän vuoden takaisen konkurssin jälkeen saatu vastaavaa uutta isoa vuokralaista.

Rasilainen muistuttaa, että viimeisen kymmenen vuoden vaikeudet eivät ole koetelleet pelkästään hänen johtamaansa kauppakeskusta. Nokian alasajo toi Salon seudulla samat haasteet monille muillekin, ja korona koettelee nyt koko maailmaa.

Ja vaikka kauppakeskusten liikkeitä pidetään kadun varren kivijalkakauppojen kilpailijoina, kumpiakin haastaa kasvava verkkokauppa.

Vuosi sitten Kauppakeskusyhdistyksen julkaisemassa barometrissa arvioitiin, että tiiviissä kaupunkirakenteessa sijaitsevat suuret kauppakeskukset pärjäävät parhaiten. Asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu niin, että palvelujen ja elämysten merkitys kasvaa, ja kauppakeskuksista tulee entistä enemmän kohtauspaikkoja. Koronepidemia muutti käyttäytymistä päinvastaiseen suuntaan.

Vaikka kauppakeskukset palaisivat olohuonemaisiksi, liiketoimintaa syntyy vain tavaraa ja palvelua myymällä. On vaikea pitää yllä elämyksellisyyttä, jos ostovoimaisia asiakkaita ei riitä.