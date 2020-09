Kävijöiden määrä vanhusten hoitolaitoksissa kasvoi

Palvelukeskus Ilolansalon sisäpihalla istuvat salolaissiskokset Tarja Toivonen ja Riitta Laanti kasvomaskit naamallaan. Vieressä, mutta ei kovin lähellä istuu heidän isänsä Oiva Suominen.

– Pidämme vähän väliä täälläkin, ettei ihan lähellä olla, sisarukset kertovat.

He ovat muutenkin omassa elämässään muuttuneet hyvin varovaisiksi koronan vuoksi, jotta he eivät samalla vahingossakaan toisi tautia aiheuttavaa virusta iäkkäälle isälleen, joka asuu tehostetun palveluasumisen puolella eli ympärivuorokautisessa hoidossa.

Koronan takia laitosvierailuissa on noudatettu Salossa pääsääntöisesti ulkona tapaamista. Laanti sanookin tavanneensa Hintan hoivakodissa asuvaa anoppiaan ainoastaan ulkona. Ilolansalossa siskokset ovat kuitenkin tavanneet isäänsä myös sisätiloissa.

Kun Suomi keväällä havahtui koronaviruksen leviämiseen, ulkopuoliset vierailut iäkkäiden laitoksissa asuvien läheisten luona loppuivat. Poikkeuksena olivat saattohoidossa olevat.

Maaliskuussa alkanutta vierailukieltoa helpotettiin toukokuussa, jolloin laitoksissa alettiin järjestellä mahdollisuutta tavata riskiryhmään kuuluvia läheisiä valvotusti tietyn ajan.

Salossa tapaamisia järjestettiin hoitajan valvonnassa ulkona. Kun tapaamisia lievennettiin kesäkuussa, niitä jatkettiin edelleen pääsoin ulkona. Aikarajaa ei enää asetettu, mutta kasvomaskin käyttöä on edellytetty koko ajan.

Tapaamislievennysten jälkeen vierailut ovat lisääntyneet merkittävästi niin kunnallisissa kuin yksityisissäkin laitoksissa Salossa.

– Välillä tapaamisia on ollut niin paljon, että kaikille halukkaille ei ole löytynyt tapaamispaikkaa haluttuun aikaan sisätiloissa, Salon vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren kuvailee tilannetta kentältä kerätyn tiedon pohjalta.

Hän selittää, että ulkona tapahtuvien vierailujen lisäksi laitosten sisälle on voitu järjestää tapaamispaikkoja, jotka eivät ole muiden asukkaiden käytössä.

– Jos nämä kaksi eivät onnistu asukkaiden kunnon vuoksi, sitten tapaaminen on voitu järjestää hänen huoneessaan, Lindegren kertoo.

Hän lisää, että tapaamisten ohjeistuksia laadittaessa on konsultoitu Salon tartuntatautien johtavan lääkärin kanssa.

Ne, jotka ovat käyneet ennen koronaakin, käyvät nytkin.

Tapaamisiin on pitänyt edelleen sopia aika etukäteen, mutta tätä kaikki vierailijat eivät joko ole tienneet tai muistaneet noudattaa.

Myös kasvomaskin käytössä on saatettu lipsua ulkotiloissa, joten ohjeita on kerrattu vierailijoille ja muistutettu maskien käytöstä.

Tapaamisten järjestäminen vaatii edelleen laitoksissa paljon etukäteisvalmisteluja. Etenkin vuodepotilaiden siirtely ahtaissa tiloissa on haasteellista. Kaikki eivät voi nousta pyörätuoliin.

Kaupungin ohje pohjaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeistukseen vierailujen ensisijaisuudesta ulkotiloissa ja tämä on aiheuttanut paljon yhteydenottoja omaisilta, jotka ovat kysyneet erityislupaa poiketa annetusta tapaamisohjeesta.

Ulkona tavatessa ei ole ollut tarvetta asettaa määräaikaa tapaamispituuteen kuten sisätiloissa, joissa tapaamisia on pitänyt mahdollistaa kaikille halukkaille. Ulkona läheisen kanssa ilman hoitajan läsnäoloa tavatessa jotkut saattavatkin viipyä läheistensä luona kauemmin.

Lindegren toivoo, että koronatilanne rauhoittuisi, jotta vierailukieltoja voitaisiin poistaa.

– Tämä on tosi kovaa sekä asukkaille että omaisille ja myös yksiköiden henkilöstölle, hän toteaa.

Ennen koronaa isää tavattiin useammin

Salolaiset siskokset Tarja Toivonen ja Riitta Laanti pyrkivät tapaamaan Palvelukeskus Ilolansalossa asuvaa isäänsä Oiva Suomista mahdollisimman usein, lähes päivittäin. He käyvät vuorotellen, mutta joskus myös yhdessä, kuten haastatteluhetkellä.

Tilanteessa kaikilla vierailijoilla olivat kasvomaskit naamoilla ja etäisyyksiä pidettiin muutenkin.

– Ennen koronaa kävimme kyllä ahkerammin, he kertovat.

Syynä on se, että he haluavat itse vähentää tautivaaran vuoksi käyntejä. Molemmat ovat korona-aikana muuttuneet erittäin varovaisiksi, jotta samalla olisi mahdollista myös tavata iäkästä isää.

– Omat harrastukset on jätetty, sisarukset kertovat.

Esimerkiksi uimahallissa tai teatterissa ei nyt käydä. Menemiset on supistettu asiointeihin esimerkiksi kaupassa.

Suominen on asunut Ilolansalossa tammikuusta 2019 asti. Hän on syntynyt jo vuonna 1924 ja asunut ennen Ilolansaloon muuttoaan kotonaan Perniössä.

Sisarukset kävivät ahkerasti isänsä luona Ilolansalossa, kunnes tapaamiset loppuivat maaliskuussa koronan vuoksi vierailukieltoon, joka tuli kaikkiin muihinkin hoitolaitoksiin ympäri Suomea.

– Kyllä isä ihmetteli, kun emme voineet tulla, Toivonen ja Laanti kertovat.

Huonokuuloisen isän kanssa puhelimessa keskustelu oli hankalaa eikä tilanne paljon helpottunut, kun toukokuussa tuli mahdollisuus tavata erillisessä tapaamishuoneessa ja keskustella pleksin läpi.

– Ei se tahtonut onnistua, he kertovat.

Nykyinen käytäntö ei heistä ole työlästä. He pääsevät tapaamaan isäänsä ulkona tai sisätiloissa, mutta ennen tapaamista asiasta sovitaan hoitolaitoksen kanssa. He myös kiittelevät, että tieto on kulkenut heille hoitolaitoksesta.

He ovat käyttäneet isäänsä myös Perniön kodissa ja jopa naapurin pihamaalla, jossa isä kuitenkin istui auton kyydissä.

Varovaisuus ja kasvomaskien pito ei sisaruksille ole ongelma. He ovat joskus pitäneet maskia myös kauppakeskukseen poiketessaan.

Lisäksi koronavilkku on molemmilla puhelimissa.

Koronan aiheuttamia rajoituksia he pitävät ikävinä, mutta pelkäävät myös, miten tauti kehittyy syksyllä.

– Ei tämmöistä olisi uskonut, Toivonen huokaisee.