Kiista Tiktokista ja Wechatista kiristää Kiinan ja Yhdysvaltojen välejä

Kiina näpäytti lauantaina Yhdysvaltoja ilmoittaen ottaneensa käyttöön mekanismin, jolla se voi rajoittaa ulkomaisten yritysten toimintaa.

Kiinan kauppaministeriön mukaan päätös voi koskea yrityksiä, mutta myös organisaatioita ja ihmisiä. Pakotteisiin voidaan ryhtyä, jos jokin toiminta vahingoittaa Kiinan turvallisuutta tai rikkoo kansainvälisiä kauppasääntöjä. Tällöin Kiina voisi määrätä sakkoja, liiketoiminnan ja investointien rajoituksia sekä maahantulorajoituksia.

Yhdysvallat on kieltänyt kiinalaisten Tiktok- ja Wechat-sovellusten lataamisen Yhdysvalloissa tulevasta sunnuntaista lähtien.

USA syyttää turvallisuusuhkaksi

Yhdysvaltojen rajoitukset kohdistuvat viesti- ja maksusovellus Wechatiin sekä videoiden jakamiseen käytettyyn Tiktokiin. Kielto johtaa ilmeisesti siihen, että Wechatin toiminta pääosin päättyy Yhdysvalloissa. Tiktokia voi käyttää 12. marraskuuta asti.

Yhdysvallat on pitänyt sovelluksia turvallisuusuhkana ja väittänyt Kiinan käyttävän niitä vakoiluun. Presidentti Donald Trump allekirjoitti elokuussa asetuksen, jonka mukaan Tiktokin omistavan ByteDancen tulee myydä Yhdysvaltain-toimintonsa.

Tiktok on kiistänyt Yhdysvaltain syytökset. Kiinan mukaan kyse on poliittisesta ajojahdista.

Kiina itse on vuosien ajan estänyt tai rajoittanut suurien yhdysvaltalaisten teknologia-alan toimijoiden, kuten Facebookin, Twitterin ja Googlen, toimintaa Kiinan alueella.

Internetin sirpaloitumista pelätään

Kielto herätti huolta myös Yhdysvalloissa. Arvostelijoiden mukaan sovellusten turvallisuusriskeistä ei ole selkeää tietoa, ja toisaalta he ovat huolissaan siitä, pysyykö Trumpin hallinto perustuslain takaaman sananvapauden puitteissa.

Kieltoa arvostellaan myös siitä, että se rapauttaa internetin yhtenäisyyttä.

– Se rohkaisee muita maita vastaamaan samalla mitalla yhdysvaltalaisyrityksille ja esittämään ulkomaisia yrityksiä koskevia omia turvallisuusepäilyjään. Tuloksena voisi olla useita eri internetejä, joiden alkuperä on eri maissa, sanoo West Brookings Institution -ajatushautomoa edustava Darrel West.

Trumpin hallinnon päätös ei näyttänyt tuoreeltaan herättävän Tiktokin käyttäjien keskuudessa suurta kuohuntaa.

Jotkut Tiktokin käyttäjät muistuttivat, että jos sovellus on jo ladattuna, juuri mikään ei muutu ainakaan ennen marraskuun määräpäivää.

Sen sijaan moni niistä some-vaikuttajista, jotka ovat tienanneet jättisummia olemalla Tiktokisssa, varautuvat jo muutokseen. Tiktokissa on alettu jakaa seuraajille muiden some-tilien osoitteita.

Tiktokilla on Yhdysvalloissa noin 100 miljoonaa käyttäjää, Wechatin toiminnoilla noin 19 miljoonaa.

STT

