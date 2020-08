Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteiden pääkäsittely alkaa Rovaniemen hovissa – käräjillä kaikki syytteet kaatuivat

Rovaniemen hovioikeudessa alkaa tänään Kittilän kuntapäättäjien virkarikosjutun pääkäsittely.

Virkarikossyytteissä on kyse muun muassa Kittilän entisen kunnanjohtajan epäasiallisesta kohtelusta ja tälle annetuista potkuista vuonna 2014. Potkut annettiin sen jälkeen, kun kunnanjohtaja oli tehnyt kunnan elinkeinoelämän lippulaivan Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta tutkintapyynnön.

Lapin käräjäoikeus hylkäsi kaikki virkarikossyytteet viime vuoden kesällä. Hovioikeuden käsittelyn on määrä jatkua marraskuun viimeiselle viikolle asti, ja tuomio annetaan aikaisintaan alkuvuodesta 2021.

KHO päästi päättäjät hyllyltä keväällä

Syytteiden takia valtionvarainministeriö pidätti päättäjät luottamustoimistaan. Huhtikuussa korkein hallinto-oikeus (KHO) kuitenkin määräsi päättäjien hyllytyksen lakkautetuksi.

Vaikka syytteitä käsitellään edelleen hovioikeudessa, KHO katsoi että hyllytyksen jatkaminen voisi olla kohtuutonta. Arvioon vaikutti käräjäoikeuden vapauttava tuomio.

Oikeuden mukaan hyllyttäminen oli myös heikentänyt kunnan toimintaedellytyksiä, ja päättäjät tuli päästää töihinsä.

Oikeudenkäyntien suma alkoi hiihtohissijupakasta

Vuosien kuntasotku sai alkunsa vuonna 2013 Levin hiihtokeskuksen hiihtohissihankinnoista. Kittilän ex-kunnanjohtaja Anna Mäkelä teki vuoden 2013 lopulla tutkintapyynnön kunnan enemmistöomisteisen Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta, koska tämä vuoti hissivalmistajalle toisen tarjouskilpailuun osallistuneen valmistajan luottamuksellista tarjoustietoa.

Sen jälkeen kunnanvaltuusto irtisanoi kunnanjohtaja Mäkelän luottamuspulaan vedoten. KHO totesi kunnanjohtaja Mäkelän potkut laittomiksi kesällä 2016. Toimitusjohtaja Palosaaren syytteet hylättiin sittemmin, koska hän ei aiheuttanut toiminnallaan konkreettista vahinkoa.

Kuntapäättäjille myös uusia syytteitä

Helmikuussa Lapin käräjäoikeus kertoi, että syyttäjä on nostanut uusia syytteitä Kittilän päätöksenteosta. Syyttäjä vaatii jutussa rangaistuksia virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytettyjä jutussa on yhteensä 39. Osa heistä on syytettynä myös nyt hovissa käytävässä virkarikosoikeudenkäynnissä.

Syyttäjä ei ole kertonut, miten uudet syytteet liittyvät aiempiin kunnan päätöksentekoa koskeneisiin oikeudenkäynteihin. Syytteet tulevat julki, kun käsittely alkaa käräjäoikeudessa myöhemmin.

Maria Rosvall

STT

