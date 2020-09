Kiuru MTV:lle: Hallitus aikoo rajoittaa ravintoloiden aukioloaikoja uudelleen

Hallitus suunnittelee ravintoloiden aukioloaikojen rajoittamista uudelleen. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan esitys aukioloajoista tuodaan hallituksen neuvotteluihin tiistaina, kertoo MTV.

Myöhään auki olevat ravintolat ovat Kiurun mukaan olleet yksi osasyy koronavirustartuntojen lisääntymiseen.

– Epidemian kiihtymisvaihetta ajatellen pidän välttämättömänä, että myöskin ravintoloiden sääntelyiden osalta teemme muutoksia tähän nykyiseen käytäntöön, Kiuru sanoi MTV:lle.

Kiurun mukaan hän ei aio esittää ravintoloiden tai yökerhojen sulkemista kokonaan.

– Sääntelyn pitää olla välttämättömyysharkinnan pohjalta sellaista, että sen kanssa pystytään elämään.

Ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja ja asiakasmääriä koskevat koronarajoitukset päättyivät heinäkuun puolivälissä. Sen jälkeen anniskeluajat ovat määräytyneet alkoholilain mukaan, eikä aukioloja tai asiakaspaikkamääriä ole rajoitettu.

Kevään poikkeusolojen aikana ravintolat olivat suljettuina huhtikuun alkupuolelta kesäkuun alkuun saakka. Vain ruuan myynti ulos oli sallittua.

Kun ravintolat aukesivat asiakkaille kesäkuun alussa, niiden aukioloa rajoitettiin kello 23:een illalla. Juhannuksen jälkeen ravintoloille sallittiin ovien pitäminen auki kello kahteen asti yöllä. Aukiolojen rajoitukset päättyivät kokonaan 13. heinäkuuta.

Husin Lehtonen rajoittaisi anniskelua

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kirjoitti viime viikolla Twitterissä, että Suomessakaan ei olisi huono idea rajoittaa anniskelua samalla tavalla kuin Virossa. Viro on ilmoittanut kieltävänsä alkoholin anniskelun ravintoloissa öisin.

Lehtonen perusteli kantaansa sillä, että Suomessa iso osa koronatartuntaryppäistä on peräisin ravintoloista ja yöelämästä.

– Tartuntoja on paljon nuorilla, ja vaarana on, että he tartuttavat ensin toisiaan, ja hetken päästä tartunnat siirtyvät isovanhempiin, Lehtonen sanoi Ylelle.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ministeri-kiuru-mtv-n-uutisextrassa-hallitus-aikoo-rajoittaa-ravintoloiden-aukioloa-katso-myos-lista-tulevista-koronatoimista-eri-puolilla-suomea/7936228#gs.h3p7l1

https://twitter.com/lasleh/status/1306812836467929092

https://yle.fi/uutiset/3-11553673

STT

Kuvat: