Kokoomuksen Orpolta jälleen täyslaidallinen hallituksen talouspolitiikalle – ”Hallitus on käynnistänyt ennätyksellisen velkarahalinkonsa”

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan koronaviruksen hoidossa talous on jätetty täysin hunningolle ja taloudessa on edessä synkät ajat. Orpo otti kantaa asiaan linjapuheessaan kokoomuksen puoluekokouksessa Porissa sunnuntaina.

Hänen mukaansa ongelma ei ole siinä, että juuri nyt Suomi olisi valtavassa pulassa, vaan siinä, että Suomen haasteet ovat vasta edessä.

– Euroopan komissio arvioi, että Suomen palautuminen koronakriisistä on Euroopan hitainta, koska työmarkkinamme ovat jäykät ja koska Suomen kilpailukyky on jälleen karkaamassa keskeisistä kilpailijamaista, Orpo sanoi.

Orpo lisäsi, että supistuvilla maailmanmarkkinoilla yritykset tekevät nyt päätöksiä siitä, missä tuotantoa ajetaan alas ja missä jatketaan.

– Koska kilpailukykymme ei ole kunnossa, on edessä kylmää kyytiä suomalaisille työpaikoille.

Orpo kritisoi, että hallitus esiintyy kuin sillä olisi rahaa vaikka muille jakaa. Hänen mukaansa syksyllä on edessä lähes skitsofreeninen tilanne.

– Hallitus on käynnistänyt ennätyksellisen velkarahalinkonsa, mutta kunnissa kasataan samaan aikaan historiallisia leikkauslistoja. Suuri osa suomalaisista kunnista joutuu syksyllä käymään yt-neuvottelut, joiden kohteena ovat niin opettajat, nuorisotyöntekijät kuin hoitajatkin, hän sanoo.

”Kunnissa ei ole taikaseinää, josta voisi nostaa lisää seteleitä”

Orpo uskoo, että Suomessa nähdään vähintään satojen, mutta todennäköisesti tuhansien ihmisten irtisanomisaalto kuntatalouden historiallisen heikon tilanteen vuoksi.

– Tämä tuntuu pahalta. Kunnissa ei ole taikaseinää, josta voisi nostaa lisää seteleitä, vaan silloin, kun rahat loppuvat, on yksinkertaisesti pakko säästää, hän sanoo.

Orpo uskoo, että myös veronkorotuksia nähdään. Hän sanoo, että vaikka valtion tasolla onnistuttaisiin pääosin välttämään veronkiristykset, kunnallisverot nousevat – ja paljon.

– Olen melko varma, että joku kunta joutuu puhkaisemaan tänä syksynä 25 prosentin kunnallisverotuksen karmean rajan. Siinä voi sitten pohtia, kuka työssä käyvä haluaa enää asua kunnassa, jossa keskipalkkainen joutuu maksamaan useita tuhansia euroja enemmän vuosittaisia veroja kuin naapurikunnassa, Orpo sanoo.

Orpon mukaan hallituksella ei ole huolta huomisesta eikä pelkoa tulevaisuudesta.

– Ajamme päin seinää, ykkösluokassa.

”Lapsilta varastetaan tulevaisuuden pohja”

Orpo sanoi ymmärtävänsä, että kun kriisi iskee, velkaa otetaan. Hänen mukaansa kriisin keskellä valtio voi ottaa velkaa pelastaakseen työpaikkoja ja huolehtiakseen palveluista ja velkaa voi myös käyttää talouden elvyttämiseen.

– Mutta ei velkaa loputtomasti voi ottaa varsinkaan, jos ei ole ajatustakaan, miten se maksetaan takaisin. Velanotto ilman suunnitelmaa takaisinmaksusta ei ole vastuullista. Toiset puhuvat kauniisti lasten tulevaisuudesta, samaan aikaan elävät täysillä heidän piikkiinsä varastaen heiltä, lapsilta, tulevaisuuden pohjan.

Orpon mukaan nyt näyttää siltä, että olemme ensimmäinen sukupolvi vuosikymmeniin, joka jättää maan huonommassa kunnossa lapsille kuin on sen itse saanut.

– Siksi tekisimme suunnitelman velanoton pysäyttämiseksi, Orpo sanoo.

Viivi Salminen

STT

Kuvat: