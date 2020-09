Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo: Hallitus ei ansaitse jatkaa, jos ei tee tarvittavia päätöksiä suomalaisten työpaikkojen pelastamiseksi

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) sanoo, että kokoomus on tosissaan siinä, että hallitus ei ansaitse jatkaa, jos se ei ryhdistäydy ja ala tehdä tarvittavia päätöksiä suomalaisten työpaikkojen ja sitä kautta Suomen hyvinvoinnin pelastamiseksi.

Orpolta kysyttiin Porin puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa, onko kokoomus ihan oikeasti ajamassa ennenaikaisia eduskuntavaaleja.

Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi valittu Elina Lepomäki sanoi valintansa jälkeen puoluekokousväelle, että kokoomus hakee pääministeriaseman kaatamalla hallituksen ja järjestämällä ennenaikaiset vaalit.

Kokoomus kertoi viime viikolla jättävänsä välikysymyksen, jos päätöksiä ei budjettiriihessä synny.

– Välikysymys tehdään sillä mielellä, että sen tarkoituksena on kaataa hallitus ja saada maahan toimintakykyinen hallitus, joka kantaa vastuuta Suomesta, Orpo sanoi.

Orpo valittiin lauantaina puolueen puheenjohtajaksi ilman vastaehdokkaita. Orpo on johtanut kokoomusta vuodesta 2016. Varapuheenjohtajiksi sunnuntaina valittiin Lepomäen lisäksi kansanedustajat Antti Häkkänen ja Anna-Kaisa Ikonen.

”Syksy alkaa nyt todella suurella voimalla”

Häkkänen sanoi tiedotustilaisuudessa valintansa jälkeen, että kokoomus alkaa uudella puheenjohtajistolla ja puoluevaltuuston johdolla reippaasti haastaa hallituksen linjaa.

– Ihmiset näkevät jo nyt, mitä tapahtuu, jos (Sanna) Marinin (sd.) hallitus jatkaa edes yhtään vuotta pidempään, Häkkänen sanoi.

– Tulemme tekemään voimakasta oppositiopolitiikka, ja tämä syksy alkaa nyt todella suurella voimalla, Häkkänen jatkoi.

Hänen mukaansa talouskeskustelu tulee olemaan yksi keskeisimmistä asioista, mutta kokoomus haastaa hallitusta myös muilla sektoreilla kuten vanhustenhuollon palveluiden järjestämisessä ja koulutussektorin rahojen käytön järkevyydessä.

”Viimeistään illalla kurtistetaan kulmat”

Lepomäki sanoi, että viimeistään illalla kurtistetaan kulmat ja pohditaan, miten ihmisille tuodaan selkeästi esille, että hallituksen politiikalle on olemassa vaihtoehto.

Lepomäki sanoi aikovansa tehdä kaikkensa sen eteen, että Suomi selviää rankasta syksystä riippumatta siitä, mikä tautitilanne on.

– Me tiedämme, että työllisyys on laskemaan päin, mitään uudistuksia ei ole toistaiseksi nähty eikä sosiaaliturvalle ole tehty yhtään mitään, ainakaan mitään sellaista, joka kannustaisi ja auttaisi ihmisiä huomisesta eteenpäin eikä vain pitäisi aloillaan, Lepomäki sanoi.

Lepomäen mukaan iso kamppailu käydään myös sote-uudistuksesta. Hänen mukaansa on täysin selvää, että tässä tilanteessa on kestämätöntä ja väärin suomalaisia kohtaan tehdä uudistusta hallinto edellä.

Ikonen puolestaan sanoi, että kokoomus tuo mukanaan vastuullista taloudenpitoa. Hänen mukaansa kokoomuksen on oltava lisäksi järkevä ilmastopuolue ja mahdollisuuksien tasa-arvosta on pidettävä kiinni.

– Osoitetaan, että välitetään ja ollaan ihmisiä varten, Ikonen sanoi.

Viivi Salminen

STT

