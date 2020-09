Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo sanoo, että häntä motivoi jatkamaan etenkin hallituksen vastuuttomuus

Kokoomuksen puheenjohtajana jatkava Petteri Orpo sanoi ehdokaspuheessaan puheenjohtajaksi, että häntä ajaa eteenpäin kaksi asiaa ylitse muiden. Ensimmäinen on Orpon mukaan se, että häntä suututtaa, miten vastuuttomasti nykyinen hallitus Suomen asioita hoitaa.

– Se motivoi jatkamaan yhteisten tavoitteiden puolesta, Orpo sanoo.

Toinen asia on se, että Orpon mukaan kokoomuksen uudistaminen on hyvässä vauhdissa. Orpo sanoo, että hän haluaa jatkaa puolueen modernisointia ja johtaa vaalityötä.

Orpo kertasi puheessaan myös sitä, mitä edellisten neljän vuoden aikana on tapahtunut. Ilon hetkiä olivat voitot EU- ja kuntavaaleissa sekä Sauli Niinistön valinta presidentiksi.

– On ollut myös pettymyksiä. Eduskuntavaalit yhdestä lisäpaikasta huolimatta olivat kiistatta pettymys, etenkin kun se johti Rinteen vasemmistohallituksen syntyyn, Orpo sanoi.

Orpon mukaan ainoa oikea ratkaisu oli se, että kokoomus ei suostunut hallitukseen.

– Teimme sen ratkaisun itse. Entisen kumppanin arvot olivat kaukana, ja sillä tiellä he ovat edelleen, Orpo sanoi.

