Kokoomuksen puoluekokous alkaa tänään – piirijohtajat toivovat, että puolue pääsee akuutin koronakriisin jälkeen näyttämään oppositiopolitiikassa kyntensä

Kokoomuksen puoluekokous alkaa tänään Porissa. Poikkeusjärjestelyin pidettävässä puoluekokouksessa oppositiopuolueelle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Kukaan ei ole haastanut kokoomuksen nykyistä puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

STT kysyi seitsemältä kokoomuksen piirijohtajalta, olisivatko he toivoneet puheenjohtajakisaa ja mitä he ajattelevat kokoomuksen oppositiopolitiikasta.

Osa piirijohtajista olisi toivonut, että Orpo olisi haastettu. Ei niinkään siksi, että Orpoon olisi laajaa tyytymättömyyttä, vaan enemmänkin siksi, että puheenjohtajakisa tuo usein uusia avauksia.

– Olemme ihan tyytyväisiä tähän nykyiseen puheenjohtajaan ja valmiita menemään eteenpäin hänen johdollaan. En toivoisi puheenjohtajakisaa sen takia, että Orpo olisi hoitanut tehtäviään huonosti, mutta aina henkilövalinnoissa vaalitilanne on hyvä asia, sanoo Satakunnan piirihallituksen puheenjohtaja Samu Vahteristo.

Uudenmaan kokoomuksen piirin varapuheenjohtaja Nea Hjelt sanoo, että olisi siinä mielessä toivonut haastajaa, että kilpailu aina herättää keskustelua ja haastaa ajattelemaan uudella tavalla.

– Kun joku haastaa, uusia näkökantoja tulee esiin. Mutta toisaalta jos jäsenistö ajattelee, että olemme tyytyväisiä nykytilanteeseen, sekin on toki hyvä, hän sanoo.

”Oppositiopolitiikka oli aluksi hakemista, nyt suunta alkaa olla selvä”

Osa piirijohtajista taas katsoo, ettei nyt ole oikea aika puheenjohtajakisalle, sillä kokoomus on vasta päässyt oppositiopolitiikan makuun ja koronatilanteessa puheenjohtajan vaihtuminen ei olisi hyväksi puolueelle.

Pirkanmaan kokoomuksen piirijohtaja Aleksi Jäntti sanoo, että haastavassa tilanteessa on hyvä, ettei lähdetä sisäisesti liian repiviin toimiin.

– En olisi tässä vaiheessa toivonut haastajaa. Johdon vaihtuminen tuo dynamiikkaa, mutta nyt ei ole oikea hetki. Nyt on hyvä mennä nykyisen johdon kanssa, Jäntti sanoo.

Savo-Karjalan piirin johtaja Jouni Holopainen ei henkilökohtaisesti näe, että nykyisessä tilanteessa olisi tarvittu haastajaa.

– Kokoomuksen oppositiorooli oli pitkän hallitustaipaleen jälkeen aluksi vähän hakemista. Tällä hetkellä suunta alkaa olla selvä, ja kokoomuksen oppositiorooli on vahvistunut päivä päivältä, Holopainen sanoo.

Kaakkois-Suomen kokoomuksen puheenjohtaja Jussi Virsunen kuvailee, että lyhyen oppositiokauden aikana Orpo on pärjännyt olosuhteisiin nähden hyvin.

– Olemme jääneet koronan varjoon. Kokoomus on ottanut sillä tavalla hyvän linjan, että silloin kuin hallitus on tehnyt hyviä linjauksia esimerkiksi pandemian hoitoon liittyen, kokoomus on tukenut eikä ole lähdetty hakemaan irtopisteitä, mutta on tuotu epäkohdat esille, Virsunen sanoo.

”Tulemme haastamaan rajusti hallituksen nykylinjaa”

Monet piirijohtajat näkevät, että kokoomus on onnistunut tuomaan oppositiosta esille näkemyksiään etenkin työllisyys- ja talouspolitiikassa.

– Työllisyys- ja talouspolitiikassa olemme onnistuneet tarjoamaan uskottavia vaihtoehtoja, mutta sitten ehkä muilla politiikkasektoreilla vaihtoehdot eivät ole olleet niin kirkkaita, eikä kaikissa mahdollisissa asioissa kannatakaan olla kommentoimassa. Olemme lisäksi koronakriisin johtamisessa pystyneet kirittämään hallitusta parempiin suorituksiin, sanoo kokoomuksen Varsinais-Suomen piirijohtaja Ville Valkonen.

Vahteristo kuvailee kokoomuksen oppositiopolitiikan olleen tyydyttävää.

– Pitkän hallitusvastuun jälkeen on haettu omaa tyyliä ja nyt se on asettumassa siihen, missä sen kuuluukin olla. Linjanveto siinä, mikä on räksyttämistä ja mikä on epäkohtiin puuttumista ja omien vaihtoehtojen tarjoamista, on aina vaikea, Vahteristo sanoo.

Monien piirijohtajien mukaan kokoomus ei ole voinut koronakriisin aikana olla niin ärhäkkä kuin se ehkä muutoin olisi voinut olla.

– Oppositiopolitiikassa on pidetty vähän sordiinoa päällä ja hallitusta on silitetty myötäkarvaan. Asetelma on kuitenkin pian muuttumassa. Kun pahin kriisi on ohi, se vapauttaa oppositiopolitiikkaa, Jäntti sanoo.

Hämeen kokoomuksen piirijohtaja Miia Antin sanoo, että keväällä kokoomus antoi hallitukselle vahvan tuen, jotta akuutti koronakriisi saatiin hoidettua.

– Mutta kysymys on siitä, miten tästä kriisistä mennään eteenpäin. Olemme viime aikoina nostaneet vahvasti esille sen, että talous- ja työllisyysasioissa me haluamme toimia eri lailla kuin nykyhallitus. Siinä me tulemme haastamaan rajusti nykylinjaa, Antin sanoo.

Myös Virsunen sanoo, että nyt on määrätietoisemman ja päättäväisemmän oppositiopolitiikan aika.

”Kokoomuksessa ei ole perinteisesti ollut yhtä isoa, suurta johtajaa”

Sunnuntaina kokoomukselle valitaan varapuheenjohtajisto. Varapuheenjohtajan paikkaa havittelevat kansanedustaja Antti Häkkänen,Elina Lepomäki,Anna-Kaisa Ikonen ja Mari-Leena Talvitie. Nykyinen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen jättäytyy sivuun tehtävästään.

Antin sanoo, että puheenjohtajan valinnan lisäksi varapuheenjohtajien valinnat ovat kokoomuksen oppositiopolitiikalle tärkeitä.

– Kokoomuksessa ei ole perinteisesti ollut yhtä isoa, suurta johtajaa, vaan enemmänkin on haettu sellaista toimivaa kokonaisuutta. Tässä tilanteessa on nyt ratkaisevampaa, mikä on se johtoviisikko, millä tehdään oppositiopolitiikkaa.

