Kontiolahdella nähdään kosolti ampumahiihtoherkkua – korona pukkasi toisenkin maailmancup-tapahtuman Ruotsista Pohjois-Karjalaan

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on päättänyt, että Kontiolahti järjestää koronan takia ensi kaudella toisen maailmancup-tapahtuman joulukuussa. Tapahtuma siirtyy Ruotsin Östersundista Pohjois-Karjalan Kontiolahdelle.

Maailmancup alkaa marraskuun lopussa Kontiolahdelta. Seuraavalle viikolle Ruotsin Östersundiin suunnitellut kilpailut siirretään Kontiolahdelle.

IBU muokkasi cup-kauden marras-joulukuun ohjelmaa koronan varalta niin, että maailmancup vierailee neljän maan ja paikkakunnan sijasta kahdessa maassa ja kahdella paikkakunnalla, jotka ovat Kontiolahti ja Itävallan Hochfilzen.

– Päätös oli vaikea, ja kiitämme kisajärjestäjiä ymmärryksestä ja yhteistyöstä tämän yhteisen päätöksen takana. Sopimamme suunnitelma merkitsee, että voimme järjestää neljä maailmancupin tapahtumaa, mutta samalla vähentää terveydellisiä ja logistisia riskejä, joita aiheutuu kisapaikkojen välillä matkustamisesta, sanoo IBUn pääsihteeri Niklas Carlsson tiedotteessa.

Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki kiittää Kansainvälistä ampumahiihtoliittoa luottamuksesta myöntää tapahtumien järjestämisoikeus Suomeen.

– Kiitos kuuluu myös Suomen terveys-, raja- ja asianomaisille viranomaisille erittäin hyvästä yhteistyöstä suunnitelmien tekemisessä, Lähdesmäki sanoo.

Yleisöstä tehdään päätös myöhemmin

Kaiken takana on koronapandemia.

– Päätöksellä halutaan varmistaa urheilijoiden ja kaikkien muidenkin turvallisuutta, jotka osallistuvat maailmancup-tapahtumiin. Tehdyllä järjestelyllä matkustaminen ja liikkuminen vähenevät merkittävästi, sanoo Lähdesmäki.

IBU ohjeisti päätöksessään, että tapahtumajärjestäjät linjaavat yleisön pääsyn tapahtumiin kansallisten ja alueellisten suositusten mukaan.

Kontiolahden tapahtumajohtaja Sami Leinonen sanoo, että kisajärjestäjä tekee aktiivisesti ja avoimesti yhteistyötä Itä-Suomen aluehallintoviraston ja muiden sidosryhmien kanssa.

– Nyt meillä on tiedossa IBU:n päätös tärkeimmästä eli kisaohjelmasta. Käymme yleisöjärjestelyistä jatkuvaa keskustelua viranomaisten kanssa, Leinonen sanoo.

Hän viittaa arvioissaan nykyisiin viranomaisohjeisiin.

– Jos ohjeet säilyvät nykyisen kaltaisina, pystymme rakentamaan ohjeiden mukaiset, yleisöä ohjaavat lohkot ja palvelut. Tässä tapauksessa meillä olisi edellytykset ottaa mukaan rajattu määrä yleisöä, Leinonen lisää.

Maailmancup alkaa Kontiolahdella 28.-29. marraskuuta. Toinen cup-tapahtuma Kontiolahdella on 3.-6. joulukuuta.

