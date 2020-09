Korkein oikeus antaa ratkaisunsa siitä, lakkautetaanko uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike

Korkein oikeus antaa tänään tiistaina päätöksensä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamisesta. PVL:n lakkauttamista vaatii Poliisihallitus.

Poliisihallituksen mukaan liike toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja muun muassa levittämällä vihapuhetta maahanmuuttajista ja juutalaisista sekä hyväksymällä yhdistyksen toiminnassa tapahtuneen väkivallan.

PVL on kiistänyt Poliisihallituksen syytökset ja sanoo toimivansa sanan- ja yhdistymisvapauden rajoissa.

Aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus sekä Turun hovioikeus ovat olleet lakkauttamisen kannalla.

Asiasta on käyty oikeutta vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus sekä Turun hovioikeus ovat olleet PVL:n ja sen taustayhdistyksen Pohjoisen perinteen lakkauttamisen kannalla.

KKO:n ratkaisu on merkittävä siksikin, että Suomessa yhdistyksen lakkauttaminen on erittäin harvinaista. Viimeksi lakkautettiin uusnatsi Pekka Siitoimen yhdistyksiä vuonna 1977.

Lakkauttamista perusteltu väkivaltaisuudella

Turun hovioikeus katsoi syyskuussa 2018 antamassaan tuomiossa, että yleinen etu vaatii PVL:n lakkauttamista muun muassa liikkeen väkivaltaisuuden takia. Hovioikeudessa kuullun asiantuntijan mukaan yhdistys on militantti ja valmis taistelemaan väkivaltaisesti.

– Asiassa on selvitetty, että PVL hyväksyy yhdistyksen ja sen arvojen puolesta tehdyn väkivallan. Tällainen toiminta ei nauti yhdistymisvapauden suojaa, hovioikeus totesi päätöksessään.

Oikeus viittasi Helsingin asema-aukion hyppypotkujuttuun, jossa PVL:n jäsen Jesse Torniainen sai tuomion törkeästä pahoinpitelystä. Hän potkaisi kadulla miestä, joka kaatui, iski päänsä ja kuoli muutamia päiviä myöhemmin.

Potkun ja kuoleman syy-yhteydestä ei ollut riittävää näyttöä, joten syyte kuolemantuottamuksesta hylättiin. Hovioikeudessa Torniaisen rangaistusta kuitenkin kovennettiin kahteen vuoteen ja kolmeen kuukauteen rasistisen motiivin takia.

Poliisihallituksen mukaan Torniaisen tueksi järjestettiin keräys ja hänet palkittiin ”rohkeudesta ja uskollisuudesta” tilaisuudessa, jossa yleisö osoitti seisaallaan suosiota. Hovioikeus katsoi, että tämä tukee PVL:n väkivaltamyönteisyyttä.

Hovioikeus: PVL pitää Hitleriä suurmiehenä

PVL on julistautunut kansallissosialistiseksi. Hovissa liike pyrki todistamaan, ettei sen kansallissosialismi ole sama aate kuin natsi-Saksassa. Oikeus oli toista mieltä. Se katsoi, että PVL:n toiminta on vihapuheen kaltaista juutalaisvastaista propagandaa ja holokaustin vähättelemistä.

Päätöksessään oikeus viittasi Euroopan ihmisoikeussopimukseen, jonka mukaan tällainen toiminta ei nauti sananvapauden suojaa, vaan on yhdistymislaissa tarkoitetulla tavalla lain ja hyvien tapojen vastaista.

Yhdeltä PVL:n johtohahmoista kysyttiin hovioikeudessa, mitä virheitä natsi-Saksan johtaja Adolf Hitler teki. Mies ei nimennyt yhtäkään.

– Riidatonta on, että PVL pitää Hitleriä suurmiehenä, hovioikeus totesi.

Oikeuden mukaan asiassa tuli todistetuksi, että ”rotuopilla ja rotujen erillään pitämisellä” on keskeinen merkitys liikkeen toiminnassa. Hovi katsoi, että myös liikkeen vihamielinen suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin on hyvien tapojen vastaista.

KRP epäilee, että PVL:n toimintaa on jatkettu laittomasti

Samalla kun KKO otti PVL:n valituksen käsiteltäväkseen, se määräsi liikkeen väliaikaiseen toimintakieltoon. Toimintakieltoa vaati Poliisihallitus.

Keskusrikospoliisi (KRP) on epäillyt, että sen jälkeen PVL:n toimintaa on jatkettu lainvastaisesti Kohti vapautta! -liikkeen nimissä. Laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta epäillään yhdeksää ihmistä.

KRP:n mukaan epäillyt ovat edustaneet PVL:ää sekä hankkineet liikkeeseen lisäjäseniä toisen nimen alla. Rikosepäilyt ovat parhaillaan syyteharkinnassa.

Lisäksi Helsingin käräjäoikeuteen on tulossa käsittelyyn juttu, jossa viittä henkilöä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hakaristilippujen kantamisesta PVL:n kulkueessa itsenäisyyspäivänä 2018.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mukaan hakaristilipun uhkaava ja solvaava ideologinen viesti on yksiselitteinen, eivätkä epäillyt itsekään esittäneet toiminnalleen muita perusteluja.

Maria Rosvall

STT

