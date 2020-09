Korkein oikeus määräsi uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi

Korkein oikeus (KKO) on määrännyt uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkautettavaksi. KKO:n mukaan yhdistys on toiminut olennaisesti vastoin lakia. Järjestön lakkauttamista vaati Poliisihallitus.

KKO:n mukaan PVL:n lainvastainen toiminta on loukannut tai pyrkinyt loukkaamaan perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia. Osa toiminnasta on ollut KKO:n mukaan suoraan rikoslain vastaista. Lainvastaisiksi katsotut toimintatavat olivat merkittävä osa yhdistyksen toimintaa, ja sillä oli vain vähäisessä määrin muunlaista toimintaa, KKO sanoo.

KKO:n mukaan järjestön verkkosivuilla julkaistut kirjoitukset olivat kohdistuneet eri kansanryhmiin tavalla, joka oli katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan ja siten kriminalisoitu. Lisäksi yhdistyksen toimintaan liittyvä väkivallan käyttö oli katsottava osaksi yhdistyksen toimintaa, KKO sanoo.

Asiasta on käyty oikeutta vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus sekä Turun hovioikeus ovat olleet PVL:n ja sen taustayhdistyksen Pohjoisen perinteen lakkauttamisen kannalla.

PVL valitti hovioikeuden ratkaisusta KKO:hon. Valituksessaan PVL vetosi yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen.

– KKO katsoi kuitenkin, että yhdistyksen toiminta oli ollut näiden oikeuksien väärinkäyttöä, koska yhdistyksen tavoitteena oli kansanvaltaisten rakenteiden kumoaminen tai muiden perus- ja ihmisoikeuksien olennainen vähentäminen. Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta eivät saa yhdistymisvapauden tai sananvapauden suojaa, KKO sanoo.

Suomessa yhdistyksen lakkauttaminen on erittäin harvinaista. Viimeksi lakkautettiin uusnatsi Pekka Siitoimen yhdistyksiä vuonna 1977.

STT

Kuvat: