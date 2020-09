Korona-aika vie ilmapallotkin keskustan puheenjohtajaehdokkailta

Keskustan puheenjohtajaehdokkaat kampanjaväkineen valmistautuvat suureen tuntemattomaan, kun puoluejohtajaa valitaan viikonloppuna perinteistä poikkeavin järjestelyin.

Keskustalle tyypillinen viime hetken kampanjointi jää puuttumaan, kun kokous järjestetään koronan vuoksi hajautetusti 16 paikkakunnalla. Niistä alun perin kokouspaikaksi kaavailtu Oulu toimii pääpaikkana. Yhteensä puoluekokoukseen on ilmoittautunut yli 2 400 virallista kokousedustajaa, jotka äänestävät puheenjohtajasta.

Käytännössä ehdokkaat eivät siis voi esimerkiksi kiertää puhumassa eri piirien kokouksissa, kuten aiemmin on ollut tapana. Samoin puuttuvat erilaiset neuvonpidot ja veivaukset eri piirien edustajien kesken.

Tilalle ei ole viritelty suuria viime hetken tempauksia, kuten vaikkapa massiivista puhelinrallia, kertovat kampanjapäälliköt STT:lle.

Istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin kampanjapäällikkö Tuija Palosaari arvelee, ettei loppusuoralla ole samaa painoarvoa nyt kun keinot kampanjoida kokouspaikalla ovat hyvinkin riisutut.

– Meillä on yleensä ollut kokouspaikkakunnalla tsemppitilaisuus, esimerkiksi viime kerralla Kouvolassa, nyt sellaiset kaikki puuttuvat. Itsekin tässä menee vähän kysymysmerkkinä ja pohtii, kuinka aikaisin täytyy olla Oulussa. Ja siellä on sitten hyvin järjestelmällistä se tilanne, Palosaari pohtii.

Puolue on rajoittanut kampanjointia esimerkiksi niin, että jokaisella ehdokkaalla saa olla yksi kampanjamateriaali, joka toimitetaan kokousedustajien istuimille. Ilmapallot ja banderollit voi tällä kertaa unohtaa, sillä ne eivät ole sallittuja.

Rajoitusten syynä on sekä korona että tasapuolisuus, sillä isojen kampanjamateriaalien hommaaminen 16 paikkakunnalle olisi ehdokkaille todella iso kustannus. Myös tasapuolisen näkyvyyden takaaminen olisi mahdotonta.

Kampanjaväen arvion mukaan etenkin lauantain puheilla voi vielä olla iso vaikutus.

”Jokaisella kokouspaikalla Annikan ihmisiä puhumassa”

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon kampanjapäällikkö Satu Simelius sanoo, että suoran kampanjoinnin kuten eri piireille puhumisen lisäksi erilaisilla kahvijonokeskusteluilla on ollut perinteisessä mallissa merkitystä.

– Ne epäviralliset keskustelut, joita eri piireistä tulevat ihmiset käyvät keskenään kokouspaikalla, ne jäävät pois.

Simeliuksen mukaan kampanjoinnissa on alusta asti ollut se ajatus, että nyt täytyy panostaa kokousta edeltävään aikaan.

– Meille on ollut alusta asti tärkeää se, että meillä on jokaisessa piirissä aktiivisia ihmisiä ja jokaisella kokouspaikalla on Annikan ihmisiä puhumassa.

Simelius arvelee, että kisan ratkaisuun vaikuttaa nyt paljolti se, mikä on yleinen tunnelma kullakin kokouspaikalla.

– Luulen, että se koostuu tällä kertaa aika pienistä palasista, että mikä on kullakin paikalla se keskustelu, mitä käydään siellä kahvijonossa ja muualla. On varmasti vielä paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat tulossa kokoukseen, mutta joita ei ole vielä kunnolla tavoitettu.

”Menneen maailman meininkiä” – Saarikon väki happamana tukijalistoille

Tukijalistoihin ehdokkaat ovat suhtautuneet eri tavoin, mutta ainakaan kampanjaväen taholta ei lupailla uusia, näyttäviä tuen ilmaisuja tai merkittäviä tukijanimiä viimeisiin päiviin.

Kulmunille julkistettiin jo heinäkuussa ennen haastajien ilmaantumista reilun 500 nimen tukijalista, joka on täydentynyt matkan varrella.

– Me tykätään, että tunnetut henkilöt, jotka ottavat kantaa puolesta, ovat tärkeitä. Mutta vielä tärkeämpi on teltalla kahvia keittävä talkoolainen, linjaa Kulmunin kampanjapäällikkö Tuija Palosaari.

Hänen mukaansa tukijalistaa on koottu muun muassa kysymällä viime syksynä Kulmunia tukeneilta, ovatko he edelleen samaa mieltä.

– On vähän tunnusteltu, miltä se kenttä tuntuu. Ja sieltä tuli mukavasti lyhyessä ajassa nimiä, ja kymmeniä ja kymmeniä lisää tuli heti kun pamfletti julkaistiin, Palosaari sanoo.

Hänen mielestään on silti selvää, että keskustalaiset muodostavat mielipiteensä itse.

Saarikon leirissä ajatus tukijalistoista torjuttiin alkuunsa.

– Siinä on aina omat haasteensa, ja se tuntuu vähän myös semmoiselta menneen maailman meiningiltä tietyllä tavalla, Simelius muotoilee.

Hänen mukaansa asiaan liittyy myös ”tiettyjä herkkyyksiä”, joiden takia ketään ei ole haluttu painostaa ja pyytää ottamaan julkisesti kantaa.

– On ollut paljon epäluottamusta istuvaa puheenjohtajaa kohtaan, mutta harva haluaa sanoa sen julkisesti ääneen, Simelius sanoo.

Simeliuksen mukaan Saarikon kannattajille on toki sanottu, että jos he itse haluavat tukensa ilmaista, se otetaan lämpimästi vastaan.

Väki torille, perutut maskit – nopeita käänteitä koronan hengessä

Puheenjohtajakampanjoinnissa on saatu sopeutua nopeisiin käänteisiin jatkuvasti elävän koronatilanteen takia. Raahessa Kulmunin kampanjatilaisuus siirrettiin sisätiloista ulos torille muutamassa tunnissa, kun kaupungissa tuli ilmi ravintolaan liittynyt erittäin laaja korona-altistus.

Kansanedustaja Petri Honkosen kampanja taas oli varautunut jakamaan ehdokkaan nimeä kantavat vihreät kasvomaskit kaikille kokousedustajille. Hajautetussa mallissa logistiikka olisi kuitenkin mennyt mahdottomaksi, joten lopulta maskeja jaetaan pääasiassa hänen kotiseudullaan Laukaan Peurungassa Keski-Suomessa.

– Kun tuli tämä ajatus, että jokainen ehdokas jakaa vain yhden tuotteen, niin nyt meillä on sitten esite, sanoo kampanjapäällikkö Tahvo Anttila.

– Tässä on joutunut koko ajan sietämään sitä, että asiat saattavat muuttua hetkenä minä hyvänsä, sanoo Saarikon kampanjapäällikkö Satu Simelius.

Susanna Jääskeläinen

STT