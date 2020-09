Korona ja kurssioppaan puute vähensivät ilmoittautumisia

Salon liikuntapalvelujen ohjatun liikuntatoiminnan syyskausi on käynnistynyt tällä viikolla. Tänä syksynä liikuntapalvelujen kursseille on tullut vähemmän ilmoittautumisia kuin yleensä. Liikuntasuunnittelija Virpi Lehto arvelee, että yhtenä syynä siihen on koronan aiheuttama epävarmuus ja toisena syynä se, että kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen yhteistä Salo vapaalla -kurssiopasta ei tänä vuonna postitettu talouksiin säästösyistä.

– Ihmisillä on nyt selvästi epätietoisuutta siitä, että ilmoittautuminen on alkanut ja ryhmät ovat jo alkamassa. Jos olisimme keväällä saaneet pitää kurssit normaalisti loppuun, olisimme voineet tiedottaa ihmisiä syksyn ilmoittautumisesta ja siitä, ettei kurssiopasta jaeta. Nyt kurssit loppuivat kuin seinään, emmekä ehtineet tiedottaa, Lehto pahoittelee.

Tällä hetkellä kaksi kurssia on lopettamisuhan alla, jollei lisää ilmoittautumisia nopeasti tule. Ne ovat perjantain kehonhuoltotunti uimahallin liikuntatilassa klo 17.30–18.15 ja syvänvedenjumppa perjantaisin klo 18.30–19.15. Syvänvedenjumppaan osallistutaan kertamaksulla, mutta ilmoittautuminen on tehtävä joka tapauksessa. Aiemmin syvänvedenjumppaan ei ole ollut ilmoittautumista, mutta nyt on.

– Salon keskustan ja Halikon kirkonkylän alueen ryhmissä minimiosallistujamääränä on kymmenen ja muiden alueiden ryhmissä kahdeksan henkeä, Lehto kertoo.

Samoja minimimääriä noudattaa myös Salon kansalaisopisto.

Salon liikuntapalvelujen järjestämissä ryhmissä noudatetaan THL:n ja aluehallintoviraston voimassa olevia ohjeita turvaväleistä ja käsihygieniasta, ja toiminta pyritään saamaan osallistujille mahdollisimman turvalliseksi. Väljyyttä on lisätty rajaamalla osallistujamääriä.

– Esimerkiksi Salohallin tanssisalin tuolijumpassa meillä on normaalisti reilusti yli 20 osanottajaa, parhaimmillaan lähemmäs 30. Nyt määrä on rajattu 16 osallistujaan, Lehto kertoo .

Monilla kursseilla on tilaa, joten ihmisten toivotaan ilmoittautuvan nyt reippaasti mukaan.

– Jos on vähänkään mielessä liikunnan aloittaminen tai aikaisempien kausien harrastusten jatkaminen, niin nyt kannattaa käydä ilmoittautumassa, Lehto kannustaa.

Ilmoittautua voi osoitteessa: www.salo.fi/hellewi. Tänä syksynä uutta on, että myös ikäihmisten tulee ennakkoilmoittautua kaikkiin liikuntaryhmiin. Lehto arvioi, että tästä tulee jatkuva käytäntö.

– Tällä tavoin saamme kaikkien osallistujien yhteystiedot, ja jos tulee jotakin muutoksia, niistä on helppo tiedottaa kaikille nopeasti tekstiviestitse tai sähköpostitse, hän toteaa.

Uutena ryhmänä alkaa työikäisille suunnattu vesitreeni keskiviikkona 2. syyskuuta klo 18.45–19.30 uimahallin hyppyaltaassa. Kurssi sisältää erilaisia vedessä tehtäviä treenimuotoja, ja se soveltuu sekä miehille että naisille. Vesitreeniin voi osallistua kertamaksulla tai kurssimaksulla. Myös tähän ryhmään pitää ilmoittautua.

Salohallin suosittu peuhu jatkuu perjantaisin klo 9.30–11.00 ainakin syyskuun ajan ulkona Urheilupuiston keinonurmella. Sateella peuhu järjestetään Salohallissa. Peuhuun ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, ja se on maksuton.

Peuhussa lapset liikkuvat omaehtoisesti oman vanhemman vastuulla ja valvonnassa. Tarjolla on erilaisia liikuntavälineitä ja -ratoja, joita vanhemmat ja lapset voivat yhdessä käyttää.

Liikunnan Superlauantai perutaan, koska kävijämäärä tapahtumassa on ollut useita satoja. Seurojen vapaaehtoisten ja osallistujien turvallisuuden takaamiseksi tapahtumaa ei järjestetä.

Retkeillen Salossa -tapahtumasarja puolestaan järjestetään turvallisuusohjeet huomioiden. Tapahtumista saa lisätietoja verkosta: www.salo.fi/liikunta.

Kaupungin liikuntatiloja voi edelleen varata ja käyttää normaalisti THL:n ohjeet huomioiden. Tiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien osalta tapahtuman järjestäjä vastaa osallistujien ohjeistamisesta ja tilaisuuden turvallisesta järjestämisestä.

NÄISSÄ RYHMISSÄ ON VIELÄ TILAA

AIKUISTEN RYHMÄT

Virkisty vesijumpalla uimahallissa la klo 8.15–9.00

Lämminvesijumppa uimahallissa ma klo 17.15–17.55

Syvänvedenjumppa uimahallissa pe klo 18.30–19.15

Vesitreeni uimahallissa ke klo 18.45–19.30

Kehonhuoltotunti uimahallin liikuntatilassa pe klo 17.30–18.15

Kahvakuula-ryhmät Salohallilla ke klo 17.30–18.30 ja to klo 17.00–17.50

Toiminnallinen harjoittelu Salohallilla to klo 18.15–19.00

LASTEN RYHMÄT

Perheliikuntakerho 2–4 v to klo 17.15–18.00, Salo

Perheliikuntakerho 4–7 v to klo 18.05–18.50, Salo

Kuperkeikkakoulu 4–5 v ti klo 17.00­–17.45, Salo

Kuperkeikkakoulu 5–6 v ti klo 17.45–18.30, Salo

Kuperkeikkakoulu 5–6 v ma klo 17.15–18.00, Perniö

Liikkis 7–9 v ti klo 18.30–19.30, Salo

Liikkis nuoret 10–12 v ti klo 19.30–20.30, Salo

SALON KANSALAISOPISTON KURSSEILLA MYÖS PALJON TILAA

Myös Salon kansalaisopiston kursseilla on edelleen runsaasti tilaa, vaikka monet kurssit alkavat jo tällä viikolla.

Ilmoittautumisia on tullut selvästi vähemmän kuin edellisinä syksyinä.

– Ilmoittautuminen jatkuu edelleen, niin kauan kuin kursseilla on tilaa. Olemme myös siirtäneet joidenkin kurssien aloitusta viikolla tai kahdella, jotta niihin saataisiin lisää ilmoittautumisia. Uudet aloitusajankohdat löytyvät netistä, kertoo Salon kansalaisopiston rehtori Päivi Pölönen.

Salon kansalaisopiston tarjontaan kuului tänä syksynä 450 kurssia, joista jo noin 30 on jouduttu perumaan vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi. Peruttujen joukossa on muun muassa käsityökursseja, tietojenkäsittelyn kursseja ja kielikursseja, kuten uusi swahilin kurssi.

– Peruttuihin kursseihin on tullut vain muutama tai ei yhtään ilmoittautumista. Sellaisia kursseja, jotka ovat jo lähellä toteutumista, yritetään vielä kovasti saada toteutettua, Pölönen kertoo.

– Myös jonkin verran taiteen perusopetuksen ryhmiä on jouduttu perumaan. Tässä näkyy lasten määrän väheneminen. Mutta näitä ryhmiä yritetään yhdistää, jotta kaikki halukkaat voisivat jatkaa opintojaan, Pölönen lisää.

Vastaavasti sellaisista kursseista, joihin on tullut valtavan paljon ilmoittautumisia, on perustettu lisäryhmiä ensisijaisesti varasijalla olleille. Tällaisia ovat muun muassa sointukylpy- ja makramekurssit.

Torstaina ilmestyvään Salon kaupunkitiedotteeseen kansalaisopisto on koonnut syyskuussa alkavia kursseja, joiden ilmoittautuminen jatkuu edelleen.

– Lisäksi Salo vapaalla -opas löytyy verkosta ja sen painettuja versioita saa edelleen ainakin Prismasta, pääkirjastosta ja meiltä kansalaisopistolta, Pölönen vinkkaa.

Pölönen muistuttaa, että kansalaisopiston kursseille voi ilmoittautua turvallisin mielin. Kurssien alkamiseen on valmistauduttu huolella panostamalla hygieniaan ja turvaväleihin. Ryhmien enimmäisosallistujamääriä on laskettu.

– Jos koronarajoituksia tulee lisää, meillä on myös hyvä valmius siirtyä laajasti etäopetukseen, Pölönen kertoo.