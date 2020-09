Korona kurittaa yrityksiä

Yritysten suhdannenäkymät maalaavat synkkää kuvaa lähitulevaisuudesta. Vielä viime vuonna positiivisia odotuksia kirjattiin enemmän, mutta nyt negatiiviset odotukset valtaavat tunnelmia.

Salossa nähdään valoa hieman enemmän kuin maakunnassa yleisesti. Salolaisyritystenkin näkymät ovat pakkasella, mutta vähemmän kuin muualla maakunnassa. Myös isoja positiivisia uutisia on kuulunut salolaisyrityksistä.

Yritysten heikkojen näkymien takaa löytyy koronapandemia. Keväällä koko talous pysähtyi kuin seinään, kun pandemian leviämiseksi asetettiin tiukat rajoitukset. Monella alalla se tarkoitti koko liiketoiminnan pysähtymistä, henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia.

Kesällä näytti jo valoisammalta, kun tartunnat vähenivät Suomessa ja Euroopassa. Rauhallisen jakson jälkeen koronavirus on leviää taas, ja huoli toisesta aallosta jarruttaa investointeja ja kaupankäyntiä.

Koronatilanne heijastuu yritysten odotuksiin. Pahimpana on pelko uusista laajoista rajoituksista, joihin toivottavasti ei enää jouduta.

Varsinais-Suomessa yritysten suhdannekuva on synkempi kuin koko maassa. Pk-yritysbarometrin saldoluku on koko maassa -10, kun se Varsinais-Suomessa on -15. Salossa vastaava luku on -6.

Salossa yritykset uskovat keskivertoa parempaan suhdannekehitykseen, mutta liikevaihdon, henkilömäärän ja investointien suhteen kyselyyn vastanneet salolaisyritykset ovat pessimistisempiä kuin maakunnan yritykset keskimäärin.

Viime päivien valoisat uutiset salolaisyrityksistä luovat uskoa tulevaisuuteen. Piiroinen sai ison tilauksen Tampereen areenan katsomopenkeistä. Urakka on lähes yhtä suuri kuin juuri valmistuneen Helsingin Olympiastadionin penkkitilaus.

Leino Group puolestaan ilmoitti isosta investoinnista, kun valimoon rakennetaan uusi tuotantolinja. Hankkeen kustannusarvio on kolme miljoonaa euroa. Perinteinen teräsvalimo on siten hyvässä iskussa, kun noususuhdanne alkaa.