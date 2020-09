Korona vaikuttaa vaaleihin

Kuntavaalien ennakkoäänestyksen alkuun on reilu puoli vuotta. Puolueet kokoavat ehdokaslistoja vaihtelevalla menestyksellä ja vaihtelevissa tunnelmissa.

Korona vaikuttaa kaikkeen, niin myös ehdokashankintaan ja kuntavaalikampanjoiden suunnitteluun. Tilannetta ei helpota, että tulevilla valtuutetuilla on edessään vaikeita päätöksiä, kun kuntien rahat eivät riitä nykyisiin palveluihin.

Monien menneiden valtakunnallisten ja paikallisten vaalien alla on ennustettu, että tulossa ovat some-vaalit. Joillekin ehdokkaille sosiaalinen media on ollut tärkeä jo pitkään, mutta enimmäkseen vaalityötä on tehty perinteisillä tavoilla: toreilla ja markettien pihoilla, ihmisiä kasvotusten tapaamalla, lehti-ilmoituksilla ja vaalijulkaisuilla.

Koronaepidemian takia toimintatapoja on pakko muuttaa, ja talveen pitää varautua sillä mielellä, että esimerkiksi kokoontumisrajoituksia voi olla enemmän kuin nyt.

Sosiaalisen median kanavilla voi tavoittaa tehokkaasti joitain äänestäjäryhmiä. Siellä saa herkästi myös palautetta, jota kukaan ei antaisi kasvotusten.

Kuntaliiton kyselyn mukaan useampi kuin kolme neljästä aikoo äänestää ensi kevään kuntavaaleissa. Toivottavasti tämä myös toteutuu. Esimerkiksi Salossa äänestysprosentti oli viime kuntavaaleissa alle 60.

Saman kyselyn mukaan harva haluaa asettua ehdolle vaaleissa. Erityisesti ehdokkuutta karttavat nuoret aikuiset. Ehdokkuutta enemmän kiinnostavat luottamustehtävät. Niihin vain ei yleensä pääse, jos ei uskaltaudu ehdolle.

Salossa osa puolueista on jo julkistanut ensimmäisiä ehdokkaita. Liikkeellä ollaan aikaisemmin kuin edellisissä vaaleissa. Listoilla on pitkään mukana olleita kunnallispolitiikan konkareita ja aivan uusia nimiä.

Läheskään kaikki ehdokkaat eivät pääse vaalien jälkeen luottamustehtäviin, mutta jo ehdokkaaksi asettuminen vaatii sitoutumista.

Toivottavasti tähän mennessä julkaistut ehdokaslistojen alut antavat ehdokkuutta miettiville rohkeutta lähteä mukaan.