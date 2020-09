Laajempi maskisuositus otettiin käyttöön Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä, joissa ollaan nyt epidemian kiihtymisvaiheessa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella koronatartuntojen lähde oli viime viikolla tiedossa vain 16 prosentissa tapauksista, kertoi Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiedotustilaisuudessa perjantaina. Yli 80 prosenttia ei siis tiedä, mistä on tartuntansa saanut.

– Virusta voidaan katsoa olevan väestössä liikkeellä, eli viruksen voi saada käytännössä mistä vain, Ruotsalainen sanoi.

Koronaepidemia on Uudellamaalla nyt kiihtymisvaiheessa.

– Nyt on korkea aika käyttää maskia julkisessa liikenteessä ja kaikissa muissa tilanteissa, joissa ei voida ylläpitää riittäviä turvavälejä toisiin ihmisiin, sanoi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Husin alueen maskisuositus on linjassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden kiihtymisvaihetta koskevan suosituksen kanssa lukuun ottamatta toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja, Eeva Ruotsalainen kertoi STT:lle.

Maskin käyttöä suositellaan siis joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voi aina välttää. Oppilaitosten osalta suosituksen jalkauttamista pohditaan kunnittain.

Maskisuosituksia ja epidemiatilannetta pohditaan monella muullakin alueella. Kiihtymisvaiheessa on myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, jossa otettiin perjantaina käyttöön laajempi maskisuositus.

Koko maassa on viimeisten kahden viikon aikana raportoitu 972 uutta koronatartuntaa. Edellisellä 14 päivän jaksolla tartuntoja raportoitiin 470.

Korkein ilmaantuvuus Keski-Suomessa

Epidemian kiihtymisvaiheessa koronaviruksen alueellinen ilmaantuvuus on noin 10-25 tapausta per 100 000 asukasta kahdessa viikossa. Tilanteen arviointiin vaikuttavat myös muun muassa tartuntojen jäljitettävyys ja tartuntojen kasvunopeus.

Ilmaantuvuusluku ylittää 10 tapauksen rajan myös kuudessa muussa sairaanhoitopiirissä. Epidemian katsotaan niissä kuitenkin olevan kokonaistilanteen perusteella vielä perustasolla.

Suomen korkein koronaviruksen ilmaantuvuus on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 46,3. Uusia linjauksia alueelle ei kuitenkaan tällä erää ole tulossa, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Jyväskylän kaupunki otti jo torstaina käyttöön laajemman maskisuosituksen.

– Sanoisin niin, että emme ole kiihtymisvaiheessa, mutta olemme sellaisen kynnyksellä, Kinnunen sanoo STT:lle.

Pirkanmaalla ilmaantuvuusluku on 17,6. Sairaanhoitopiirin ylilääkäri Juhani Sand kertoo tekstiviestitse, että alueella annettiin pari viikkoa sitten maskisuositus tilanteisiin, joissa turvaetäisyyksien pitäminen on vaikeaa, ja asiaa tarkastellaan uudestaan ensi tiistaina.

Altistumistilanteita erityisesti oppilaitoksissa

Husin alueella koronavirukselle altistuneita on viime viikkoina ollut noin 2 000 per viikko.

Altistumistilanteita on ollut erityisesti oppilaitoksissa. Päiväkodeissa altistuksia on ollut vähemmän.

Merkittävän paljon altistumisia on tapahtunut myös erilaisissa tilaisuuksissa ja harrastuksissa. Apulaisylilääkäri Ruotsalaisen mukaan tiedossa on esimerkiksi 15 hengen yksityisiä juhlia, joissa pahimmillaan puolet osallistujista on sairastunut.

Kolmanneksi eniten altistumistilanteita tapahtuu samassa taloudessa asuvien ja muun lähipiirin kanssa.

Ulkomailta peräisin olevat tartunnat ovat selkeästi vähentyneet. Niitä havaittiin Husin alueella viime viikolla vain neljä.

Tautitapaukset keskittyvät Husin alueella 20-39-vuotiaisiin, joiden osuus sairastuneista on 56 prosenttia.

Minna Tiainen, Maiju Ylipiessa, Tapio Pellinen

STT

