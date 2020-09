USA:ssa seitsemän miljoonan koronatartunnan raja rikki

Yhdysvalloissa ylitettiin perjantaina seitsemän miljoonan koronatartunnan raja. Asia selviää John Hopkins -yliopiston seurannasta.

Yhteensä tautitapauksia on maassa todettu koronatesteillä 7 005 746 kappaletta. Luku on maailman korkein.

Seuraavaksi eniten tartuntoja on Intiassa, jossa lukema on 5,8 miljoonaa. Kolmantena listauksessa on Brasilia, jossa on todettu 4,7 miljoonaa tartuntaa.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä raportoitu yli 203 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Tämäkin luku on maailman korkein.

Ranskassa, Puolassa ja Slovakiassa ennätysmäärä uusia tartuntoja

Puolassa on todettu ennätysmäärä uusia koronatartuntoja vuorokaudessa. Maassa on kirjattu vuorokauden aikana 1 587 tartuntaa, ja määrät ovat olleet jatkuvassa nousussa viime päivinä.

Uusia tartuntoja on todettu paljon muun muassa Puolan keskiosassa, jossa sijaitsee pääkaupunki Varsova.

Myös Puolan naapurimaassa Slovakiassa rikottiin uusien tartuntojen ennätys vuorokaudessa, kun perjantaina todettiin yli 400 uutta tartuntaa.

Koronatartunnat ovat viime päivinä nousseet taas vauhdilla monissa Euroopan maissa, minkä vuoksi on otettu käyttöön tiukempia rajoituksia. Puolassa on osassa maata otettu käyttöön jo maskipakko, joka todennäköisesti laajenee lähipäivinä.

Niin Puolassa kuin Slovakiassakin tautimäärät ovat tähän mennessä pysyneet väkilukuun nähden varsin pieninä. Lähes 38 miljoonan asukkaan Puolassa tartuntoja on todettu yhteensä reilut 84 000.

Myös Ranskassa tartunnat nousevat

Myös Ranskan terveysviranomaiset kertoivat torstaina uudesta ennätyksestä uusien koronatartuntojen määrässä. Viimeisen vuorokauden aikana maassa oli todettu 16 096 uutta tartuntaa.

Pääkaupunki Pariisin sairaalatoiminnoista vastaavan AP-HP:n johtaja Francois Cremieux sanoi, että Pariisin sairaaloissa koronaviruspotilaiden määrä on kolmessa viikossa yli tuplaantunut 150:stä 330:een. Cremieux pelkää, että kuun lopussa potilaita on jo 600.

Ranskan hallitus päätti jo aiemmin tällä viikolla uusista rajoituksista baareissa ja ravintoloissa Ranskan suurimmissa kaupungeissa.

Ranskassa on varmistettu noin 500 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on yli 31 500.

65 miljoonan asukkaan Ranskassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen on kuollut 483 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 62.

Skotlanti seuraa Englantia ja Walesia

Britanniassa Englannissa ja Walesissa pubit suljettiin torstaina pääministeri Boris Johnsonin määräyksellä jo kello 22 eikä perinteiseen aikaan kello 23. Skotlanti seuraa Englantia ja Walesia pub-määräysten suhteen perjantaina.

Myös Britanniassa kerrottiin uudesta huippulukemasta päivittäisissä koronavirustapauksissa. Uusia tartuntoja oli torstaina varmistettu 6 634.

Yhteensä Britanniassa on koronaviruspandemian aikana havaittu hieman alle 420 000 tartuntaa ja siihen liittyviä kuolemia lähes 42 000.

68 miljoonan asukkaan Britanniassa on miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen kuollut 616 ihmistä.

Ikäihmiset määrättiin sisätiloihin Moskovassa

Liikkumisrajoituksia laajennettiin perjantaina myös Espanjassa pääkaupunki Madridissa. Ne koskevat miljoonaa ihmistä ja kieltävät poistumisen omasta kotinaapurustosta muuhun kuin työntekoon, opiskeluun tai sairauteen liittyvistä syistä.

Myös Venäjällä pääkaupunki Moskovassa ikäihmisiä on määrätty pysymään sisätiloissa nousussa olevien tartuntojen vuoksi.

Moskovassa todettiin torstaina eniten uusia koronatartuntoja sitten kesäkuun lopun, 1 050. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan myös sairalaan joutuneiden määrät ovat kasvaneet huolestuttavasti.

Välimerellä palvelevilla suomalaissotilailla todettu koronavirustartuntoja

Välimerellä operoivalla aluksella palvelevilla kahdella suomalaissotilaalla on todettu koronavirustartunta, tiedotti Merivoimat perjantaina. Suomalaiset ovat mukana Euroopan Unionin operaatio Irinin italialaisella johtoaluksella ITS Margottilla.

Useilla aluksella olevilla ihmisillä on tiedotteen mukaan todettu koronavirustartunta.

Tartunnan saaneet on eristetty muista, ja heidän vointinsa on toistaiseksi hyvä. He saavat aluksella hoitoa, ja heidän oireitaan seurataan.

Alus on tällä hetkellä Italian Sisiliassa Augustan rannikkokaupungissa.

Operaatio Irinin tarkoituksena on valvoa Libyaa koskevaa YK:n asevientikieltoa sekä tukea maan rauhanprosessia. Seitsemästä operaatiossa mukana olevasta suomalaisesta kolme palvelee ITS Margottilla.

STT

Kuvat: