Koronapandemian seuraukset ulottuvat lähes joka tytön elämään

Koronapandemia on vaikuttanut miltei jokaisen tytön elämään, ilmenee lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin laajasta selvityksestä.

Siinä oli mukana yhteensä yli 7 000 tyttöä ja nuorta naista 14 maasta.

95 prosenttia vastaajista sanoo pandemian ja siitä johtuvien rajoitusten vaikuttaneen elämäänsä. Puolelle vastaajista muutokset ovat olleet suuria.

Valtaosa kokee selkeää ahdistusta pandemian vuoksi. Moni pelkää perheensä hyvinvoinnin tai oman terveytensä puolesta, neljännes on huolissaan perheensä toimeentulosta.

62 prosenttia kokee vaikeaksi sen, ettei voi käydä koulussa tai yliopistossa, ja reippaasti yli puolet kärsii siitä, ettei voi poistua normaalisti kotoaan. Raskasta on myös se, että kanssakäyminen ystävien kanssa on vaikeutunut.

Seuraukset pahimpia köyhissä maissa

Planin mukaan pandemian vaikutukset ovat erityisen vakavia matalan tulotason maissa. Monen koulunkäynti voi esimerkiksi tyssätä kokonaan, varoittaa Plan Internationalin toimitusjohtaja Anne-Birgitte Albrectsen.

Hän vaatii hallituksia ottamaan huomioon, että terveyteen liittyvät hätätilat vaikuttavat eri ihmisryhmiin eri tavoin.

– Tyttöjen osalta kotona pysymisen riskit ovat koholla. Se vaikuttaa heidän mielenterveyteensä ja saattaa heidät alttiiksi kotiväkivallalle, Albrectsen varoittaa tiedotteessa.

– Patriarkaalisten normien vuoksi tyttöjen harteilla on valtaosa palkattomasta kotityöstä, ja siksi heitä uhkaa koulupudokkuus.

Joissakin köyhimmissä maissa tytöt ovat Albrectsenin mukaan vaarassa menettää yli puolet koulutuksestaan.

Kyselyssä oli mukana 15-24-vuotiaita tyttöjä ja naisia. He ovat Australiasta, Brasiliasta, Ecuadorista, Egyptistä, Etiopiasta, Ghanasta, Intiasta, Mosambikista, Nicaraguasta, Espanjasta, Yhdysvalloista, Ranskasta, Vietnamista ja Sambiasta.

STT