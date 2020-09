”Mörkö” Anttila venytti Jokereille voittomaalin – ”Ei ollut optimaalinen lähtökohta peliin”

Jokerit ylsi jääkiekon KHL-liigassa 5-2-voittoon kaukalossaan Sibiristä. Helsinkiläisjoukkue väisti onnistuneesti karikot, joihin lukeutuivat vastustajan maalivahti Harri Säteri sekä jopa 16 päivän mittainen korona-karanteenista johtunut pelitauko.

– Ei ollut optimaalinen lähtökohta pelille. Ja kova vastustaja, Jokerien kapteeni Marko Anttila puntaroi.

Perjantainen kamppailu oli Jokereille vasta liigakauden kolmas koitos kaukalossa. Ensimmäisen se hävisi kabinettipäätöksellä käymättä ottelukaupunki Minskissä, sitten Jokerit voitti Dinamo Riian vieraissa (3-1) ja kotiavauksessaan 9. syyskuuta Neftehimikin jopa 6-0 ennen paussipäätöstä.

– Pitää olla tyytyväinen, kun on ollut kaikenlaista häslinkiä – ollaan pystytty napsimaan voittoja, Anttila kuvasi.

Isäntien otteissa olikin nähtävissä se, että edellisestä tosikoitoksesta oli aikaa, ja yhteisharjoituksiakin joukkue ehti kokea vasta kuluvalla viikolla maanantaista lähtien.

– Yksin harjoittelun jälkeen oli aika kova into, kun päästiin treenaamaan yhdessä – se oli tosi hyvä ja hauskaa, Anttila vertaili.

Salomainen imurointi ja avausmaalit

Sibirin suomalaissikermästä pelissä nähtiin hyökkääjät Juuso Puustinen ja Mikael Ruohomaa maalivahti Säterin lisäksi. Puolustaja Jyrki Jokipakka oli sivussa.

Säterille sattui Tommy Salomainen lipsahdus Salt Laken 2002 olympialaisten tavoin, kun Jokerien tshekkiläinen puolustaja David Slenicka roiskaisi toisessa erässä hyökkäyssiniviivalta rannevedolla torjujan varusteista roikkopompulla alivoimalla 2-1-maalin.

– Olihan siinä aika paljon tapahtumia – toivottavasti ainakin yleisö nautti. Maaleja tuli tuurilla ja taidolla, Anttila aprikoi viihteen kelpaamisesta 3 890 katsojalle.

Kaikkiaan kolme muutakin pelaajaa avasi keskimmäisellä jaksolla maalitilinsä kuluvalla kaudella. Sibirin Ruohomaa tasoitti 29. minuutilla 2-2:een, mutta sitten iski Marko ”Mörkö” Anttila.

”Stretsi”-lempinimestä enemmän itse pitävä Anttila venytti takatolpalta ohjauksen – Jokerien voittomaaliksi osoittautunut osuma syntyi ajassa 33.41.

– Päästiin hyvin vastaiskuun, se on meidän kentän ja joukkueen vahvuus. Taitavat kaverit – ja totta kai on itselle mukava onnistua, Anttila kehui ketjukavereitaan Antti Pihlströmiä ja Jesse Joensuuta esityöstä.

Sunnuntaina Jokerit joutuu kauden toistaiseksi kovimpaan testiin, kun sen vieraaksi saapuu hallitseva mestari Moskovan TsSKA.

– Huippujoukkue on vastassa – meidän on päästävä maalille, Anttila tiesi ennakoida.

Tomi Siren

STT

