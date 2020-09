Koronavilkku-sovellus ladattu vuorokauden aikana jo 880 000 kertaa – miljoonan käyttäjän tavoite lähellä rikkoutumista

Koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettu Koronavilkku-sovellus on ladattu jo 880 000 kertaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo STT:lle, että luku meni rikki varhain aamulla neljän viiden aikaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tavoitteena on, että ensimmäisen kuukauden aikana Koronavilkun ottaisi käyttöön miljoona suomalaista. Maanantaina tavoitteesta oli THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan saavutettu jo puolet.

Koronavilkku tunnistaa toistensa läheisyydessä olleet puhelinlaitteet ja ilmoittaa altistuneille, jos jollain käyttäjistä todetaan koronavirustartunta. Sovellus ei kuitenkaan kerro mistä, milloin ja keneltä tartunnan olisi voinut saada.

Sovelluksella pyritään ensisijaisesti tunnistamaan ja katkaisemaan tartuntaketjuja. Sen tarkoitus ei ole korvata esimerkiksi jo käytössä olevia hygienia- ja turvaväliohjeistuksia.

Koronavilkun kehitti kilpailutuksen tuloksena teknologiayritys Solita. Taustalla toimivan järjestelmän on toteuttanut Kela.

Sovelluksen löytää sovelluskaupoista tai suoralla latauslinkillä osoitteesta koronavilkku.fi.

https://koronavilkku.fi/

STT

Kuvat: