KRP: Kansainvälinen rikollisryhmä levitti huumeita lukitsemattomien autojen avulla pääkaupunkiseudulla

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo paljastaneensa pääkaupunkiseudulla toimineen kansainvälisen huumeidenvälitysorganisaation. Pääosin suomalaisista ja virolaisista koostuneelta ryhmältä takavarikoitiin muun muassa 35 kiloa amfetamiinia ja metamfetamiinia ja noin 13 500 Rivotril-tablettia. Takavarikoitujen huumeiden arvo katukaupassa olisi KRP:n mukaan ollut noin 700 000 euroa.

Rikollisryhmän keskeisenä toimijana epäillään olleen viisikymppisen virolaismiehen. Hänen kanssaan on poliisin mukaan toiminut kolmekymppinen virolaismies ja viisikymppinen suomalaismies. Kaikkia kolmea epäillään useasta törkeästä huumausainerikoksesta.

Poliisin mukaan huumeiden levityksessä hyödynnettiin lukitsemattomia autoja.

– Alussa ryhmän toiminnassa käytettiin huumausaine-erien luovutuksissa niin sanottuja ”postilaatikkoautoja” eli henkilöautoja, jotka jätettiin lukitsematta parkkipaikalle. Niiden avulla huumausaine-erät siirrettiin välittäjältä ostajalle. Myöhemmin huumausaine-erien kuljettamiseen käytettiin taksia, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Hans Fagerström.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2019 ja 2020 Tuusulassa, Vantaalla ja Helsingissä. KRP:n mukaan rikollisryhmän toiminta on ollut järjestäytynyttä ja sen epäillään käyttäneen toiminnassaan väkivaltaa. Rikoskokonaisuudessa vangittuna on ollut yhteensä 20 epäiltyä.

Jecaterina Mantsinen

STT

