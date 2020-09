Kulmuni vetosi viime hetken puheessa: Jos etsitte taistelijaa, sen uskallan luvata

Keskustan istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni on vedonnut puoluekokousväkeen ennen puheenjohtajavaalia viime hetken puheessaan Oulussa.

Kulmuni sanoi puheessaan, ettei kulunut vuosi puolueen johdossa ole ollut pelkkää myötätuulta. Hän viittasi keskustan kannatukseen, pääministerin eroon, koronavirukseen ja omaan eroonsa valtiovarainministerin paikalta.

– Mutta kenenpä polku olisi ollut pelkkää myötätuulta. Tämä ei ole pelkkää loistoristeilijällä lojumista, sisuakin on vaadittu.

Kulmunin mukaan Suomi ja maailma ovat nyt isojen haasteiden edessä ja tämä on nähtävä uuden ajan alkuna, jossa keskustan on ryhdyttävä työhön muun muassa työn, yrittäjyyden ja alueiden pärjäämisen eteen.

Kulmuni sanoi, että sprintti on nyt takana, mutta pitkän matkan juoksu on menossa.

– Jos etsitte täydellistä, sitä en ole. Mutta jos etsitte taistelijaa, sen uskallan luvata, Kulmuni sanoi.

Saarikko: Jos tuen saan, kaikkeni teen

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko lupaa, että hänen johdollaan keskusta ottaa rohkeasti suunnan pysyäkseen keskellä ja puolustaakseen omia arvojaan, ihmisiään ja alueitaan. Viimeisessä puheessaan ennen ratkaisevaa äänestystä puheenjohtajasta Saarikko arvioi, että puoluekentän keskellä on tilaa, joka pitää ottaa.

Juuri nyt keskusta on hiukan hahmottumaton, mutta herättää yhä uteliaisuutta, Saarikko arvioi. Puolue ei ole hänen mukaansa hajoamassa.

Hän lupasi tehdä kaikkensa, jos saa puoluekokouksen tuen.

STT

