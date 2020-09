Monen kuoron treenikausi katkesi keväällä ennen aikojaan, kun koronapandemian hillitsemistoimet rajoittivat kokoontumisia maaliskuussa. Osa kuoroista harjoitteli stemmatallenteiden avulla kotonaan. Osa alkoi kokoontua puolen kuoron voimin heti, kun rajoitukset sen toukokuussa sallivat.

Parhaillaan käynnistyvällä syyskaudella harjoituksiin kuuluvat käsipesut mennen tullen, turvavälien pito kuorotovereihin ja välineiden lainauskielto. Suurimmat kuorot joutuvat hakemaan aiempaa väljempiä harjoitustiloja.

Salolainen kuoronjohtaja Saara Kemppainen vie Leticia-kuoronsa kauppakeskus Linjuriin, jossa Anttilan entiset tilat ovat vielä tyhjillään. Leticiassa toimivat tyttö-, poika-, nuoriso- ja aikuiskuorot, joissa on kymmeniä laulajia. Aikuiskuorossa on peräti 50 laulajaa, joten tilaa turvaväleihin tarvitaan.

Entinen Anttila muistui Musiikkiyhdistys Letician hallituksen mieleen, kun se pohti, mistä kuoro löytäisi riittävän ison tilan. Yhdistys teki kiinteistönomistaja Jorma Niemisen kanssa yhteistyösopimuksen, ja voi käyttää tiloja maanantai-iltaisin niin pitkään kunnes niihin saadaan vuokralainen.

Kemppainen aloitti elokuussa kuoroharjoitukset Salon lukion pihalla, koska halusi pelata varman päälle. Iltojen viiletessä laulajille piti kuitenkin löytää sisätila.

– Porukkaa putosi pois koronan ja ulkoharjoitusten takia, mutta ensimmäiseen sisäharjoitukseen tuli runsaasti kuorolaisia omat jakkarat mukanaan. Linjurissa on hyvä laulaa, Kemppainen kertoo.



Roope Pelo vetää Salon Viihdelaulajien harjoituksia Alhaisten koulun vanhassa jumppasalissa, jossa noin 30 hengen kuoron on mahdollista pitää kahden metrin välit kuorokavereihin.

– Harjoittelemme mahdollisimman paljon pienryhmissä. Maskeja meillä ei ole, mutta tietenkin sellaista saa käyttää, jos haluaa.

Jokainen Viihdelaulaja treenasi koronakevään ajan itsekseen.

– Veljeni Riku Pelo teki kahdeksanäänisen kuoromme jokaiselle stemmalle taustanauhat, joiden avulla kuorolaiset pystyivät harjoittelemaan kotona tehokkaasti.

Kerran viikossa kuoro piti tunnin palaverin Zoom-ohjelmaa käyttäen.

– Ohjelma välittää äänet viiveellä, joten laulajat mykistivät mikrofoninsa ja lauloivat kotonaan omaa stemmaansa, kun minä soitin musiikkia ja ohjeistin vanhasta kokemuksesta. Tiedän, mihin kuorolaisia pitää ohjata keskittymään ja mistä vokaaleista pitää muistuttaa, etteivät ne soi niin hyvin kuin toiset.

Pelo toteaa jopa Zoom-yhteyden olleen parempi vaihtoehto sille, ettei kuoro olisi ”tavannut” keväällä ollenkaan.

– Kuoro on yhteisöllinen harrastus ja ihmiset voivat paremmin, kun näkevät toisensa.

Somero-opiston kuorokursseja vetävät Olli Salomäenpää ja Annika Kuntsi. Niin Someron Naiskuoro ja Someron Laulumiehet kuin Metka Köörikin kokoontuvat Kiiruun talon salissa, jossa turvavälien pito onnistuu parinkymmenen hengen kuoroilta. Salomäenpää aloittaa Kiiruun koululla uutena kurssina Ollin kuorokoulun, jonka tarkoituksena on tasoittaa kuoroon mieliville tietä harrastuksen pariin.

– Laulamisen vaikutuksesta koronaviruksen leviämiseen liittyy paljon olettamuksia ja mutua. Vahvistettua faktaa riskeistä ei ole. Jonkinlaisia tutkimuksia on ehditty tehdä, mutta tuloksissa on liikaa muuttuvia tekijöitä. Toisten tutkimusten mukaan puhuminen ja laulaminen on aivan yhtä ”vaarallista”, Salomäenpää huomauttaa.

Laulaminen levittää puhumisen tavoin aerosolihiukkasia, joissa viruskin voi levitä. Äänenvoimakkuus vaikuttaa hiukkasten määrään.

– Maskit ja visiirit ovat monella tapaa ongelmallisia eikä niiden käyttö kuorossa ole realistinen vaihtoehto. Järjellä ajatellen meillä on edelleen aika pieni riski sairastua; toisaalta taas sairastumiseen tarvitaan vain yksi tartuttaja, Salomäenpää puntaroi.

Perniön Laulusiskoilla on väljät harjoitustilat Perniön seurakuntasalissa. Kuoronjohtaja Katri Jalonen muistuttaa, että tänä syksynä vähäisissäkin flunssaoireissa pitää jäädä kotiin.

– Nyt ei saa tulla kokeilemaan, sujuuko laulu.

Valtakunnallinen laulunopettajien yhdistys Laulupedagogit ry on ohjeistanut jäseniään turvallisista harjoituksista.

– Ohjeiden mukaan hyvä turvaväli on 2,5 metriä eteenpäin ja 1,5 metriä sivulle. Laulaminen voi olla haastavaa, jos ei turvavälien takia kuule muita. Ainakaan esiintyessä ei voi seistä kovin harvassa, Jalonen miettii.

Monet seudun kuoroista ovat sopineet syksyksi esiintymisiä.

Salomäenpää korostaa kuorolaisten vastuullisuutta yleisten turvaohjeiden. Hän ennakoi, että turvavälien pito tulee aiheuttamaan ongelmia: kuorolaisten pitäisi kuulla sekä oma stemmansa että muut, jotta kuoron soinnista muodostuisi yhtenäinen. Laulajia helpottaa se, että etäisyyttä seuraavaan riviin on tärkeämpi pitää kuin sivusuuntaan.

– Jos kuorolaisten etäisyys toisistaan paljon kasvaa, voi moni kokea jäävänsä yksin eikä uskalla laulaa senkään vertaa kuin tavallisesti, Salomäenpää huomauttaa.

Salon Laulu-Seppojen johtaja Joonas Pyöli aikoo syyskautena harjoittaa reilun 30 miehen kuoroaan pienissä ryhmissä Alhaisten koululla.

– Opetan stemmaryhmiä vuoroviikoin. Kerrallaan on paikalla korkeintaan kymmenen laulajaa. Harjoittelu tulee olemaan ylläpitävää sen sijaan, että opeteltaisiin uutta ohjelmistoa, Pyöli toteaa.

Laulu-Sepot siirsi Kari Tapion lauluista harjoittelemansa konsertin keväältä joulukuulle. Pyöli arvelee, että sitä siirretään edelleen, jotta kulttuuritalo Kivan salin saa varmasti ottaa täyteen yleisöä.

Annika Kuntsi toteaa kuoroharrastajien olevan enimmäkseen keski-ikäisiä ja vanhempia, jotka voivat kokea treeneihin osallistumisen riskinä.

– Toisaalta yhteinen ponnistelu kaikkine järjestelyineen voi myös lisätä me -henkeä ja sitouttaa kuoroon entisestään.

Kuntsi tietää joidenkin kuoronjohtajien käyttävän visiirejä opettaessaan.

– 30 hengen kuoron kanssa voisin itsekin käyttää sellaista, mutta en pienempien ryhmien. Isompien porukoiden harjoitukset voi jakaa kahteen ryhmään.

SUOSITUKSIA HARJOITUKSIIN

Omat nuotit ja kynät

Harjoituksiin tarvitaan hyvin ilmastoitu ja tarpeeksi iso tila, jotta turvavälit ovat mahdollisia. Taukojen aikana kannattaa tuulettaa.

Kädet pestään tai desinfioidaan treeneihin tultaessa ja niistä lähdettäessä.

Jokainen käyttää harjoitusten aikana vain omia nuotteja, nuottitelineitä, soittimia ja muistiinpanovälineitä. Pianoa tai muuta säestyssoitinta saa käyttää vain yksi ihminen.

Lähikontakteja pitää välttää. Jos harjoituksissa käytetään tuoleja, jokainen siirtelee vain omaa tuoliaan.

Konsertit pitää järjestää isoissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa.

Lähde: Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasol sekä muut harrastajamusiikkijärjestöt