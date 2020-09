Kuusjoen Ukkokerho rekisteröi yhdistyksensä ja otti leidit mukaan – Eläkeliiton toiminnasta irti lähtevän yhdistyksen tarkoituksena on yksinäisten ja vanhusten tukeminen ja auttaminen

Kuusjokelainen miesten kerho Kuusjoen Ukkokerho on ottanut toiminnassaan uusia askelia. Ukkokerho teki elokuun lopussa ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukseen ja on nyt rekisteröity yhdistys.

Samalla ukkokerho otti rinnalleen naiset, ja kerho kantaakin nimeä Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry.

– Meidän tehtävämme on yksinäisten ja vanhusten tukeminen ja auttaminen, selvittää heidän tarpeensa sekä järjestää sellaista ohjelmaa, johon he voivat tulla ja osallistua. Kaikki tämä puuttui Kuusjoen eläkeläisyhdistyksen toiminnasta, Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry:n puheenjohtaja Pentti Vesanen sanoo.

Vesasen mukaan uuden yhdistyksen on tarkoitus irrottautua Eläkeliiton toiminnasta.

– Ukkokerhon toiminta oli aina huonoa siellä. Teimme kaiken väärin, Vesanen harmittelee eripuraa.

Vesanen sanoo, että naiset otettiin uuteen yhdistykseen mukaan selkeästä syystä.

– Olemme pyörittäneet tällä kokoonpanolla Humpparallia kaksi vuotta. Siinä on tullut sidonnaisuus leideihin. Kun saamme rivejä vähän suuremmaksi, on sillä painoarvoa enemmän myös Salon kaupungin päättäjiin asti, Vesanen uskoo.

Uuden yhdistyksen tilaisuuksissa on ollut paikalla yhtä aikaa yli 20 ukkoa ja toistakymmentä leidiäkin. Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimii Terhi Ahokas.

– Missään nimessä yhdistykseen kuuluvan ei tarvitse asua Kuusjoella. Ihmisiä on Salosta ja Perttelistä, Vesanen kertoo.

Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry:n ensimmäinen tapahtuma on Kuusjokitalon pihalla 11. lokakuuta. Kello 12–15 järjestettävässä toritapahtumassa on paikalla muun muassa liha-, kala- ja vihannesmyyjiä.

– Kaikki ruuti laitetaan siihen tapahtumaan, koska mekin tarvitsemme rahaa toiminnan pyörittämiseen, Vesanen sanoo.

Tapahtumassa mitellään myös Kuusjoen mestaruudesta klapinhakkuussa.

– Sen kisan materiaalista ja tuomaroinnista vastaa Tiskarlan Pienviljelijäyhdistys, joka halusi lähteä auttamaan meitä.