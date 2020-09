Oranssinkeltaisia tyrnimarjoja piukassa olevat pensaat jäävät tänä syksynä monella viljelijällä haaveeksi.

– Yleisesti ottaen kovin hyvää vuotta ei ole tulossa, sillä haasteita on useampia, asiantuntija Tomi Pousi Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta toteaa.

Tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea niin, että osassa tiloja satoa ei saada lainkaan. Parhaimmillaan marjoja on kohtalaisesti.

– Vuosi on ollut monella kasvilla haastava. Talvella ei ollut lunta, mutta keväämmällä oli pakkasia. Kasvit ovat kärsineet säistä ja pölytyksen kanssa on ollut vaikeuksia.

Sään lisäksi tyrniä kurittaa tyrnikärpänen. Tuholainen ilmestyi Suomeen viitisen vuotta sitten ja on yleistynyt vuosi vuodelta. Pousi luonnehtii kärpästä sangen haastavaksi tuholaiseksi. Se on hankala vieraslaji, jolla ei ole luontaista vihollista.

Tyrniä viljellään Suomessa vajaalla 120 hehtaarilla, joista lähes puolet on Etelä-Pohjanmaalla. Tyrnin pinta-ala kaikista marjoista on keskinkertainen ja marjan kysyntä on kasvussa.

– Toiset ihastuvat ja arvostavat marjan terveysvaikutuksia, mutta tyrnin raju maku myös jakaa ihmisiä, Pousi sanoo.

Tyhjät tyrninmarjan kuoret kielivät tyrnikärpästen tekemästä tuhosta. Kärpäsen munimat toukat ovat ahmineet marjojen hedelmälihan ja syöneet osan perniöläisen Lasse Kurpan sadosta.

Vuosi on ollut muutenkin poikkeuksellinen. Poiminta loppui viime viikolla, joka on paljon normaalia aikaisemmin.

– Sato on alle puolet viimevuotisesta. On lajikkeita, jotka eivät tuottaneet yhtään marjaa. Pölytys epäonnistui tai kukinnan aikana oli hallaa, Kurppa kertoo.

Tämän päälle tulevat tyrnikärpäsen tuhot. Parhaimpiin vuosiin verrattuna marjoja uupuu 60–70 prosenttia.

– Näyttää siltä, että entisenlaisia satoja ei enää saada. Olen huolissani, sillä kaikki saamani tieto viittaa siihen, että tyrnikärpänen yleistyy.

Lasse Kurppa on viljellyt tyrniä yli 20 vuotta. Tarhaa on laajennettu, ja asiakaskunta on kasvanut. Tyrnit ovat haluttuja, sillä niissä on runsaasti C-vitamiinia, kuitua ja laadukasta öljyä.

– Kun marjaa oli vähemmän, pyrimme toimittamaan niitä niin sanotuille vakioasiakkaille. Hintaa ei nostettu, mutta jatkossa saatavuus vaikuttaa varmasti myös hintaan.

Kurpalle tyrnikärpänen tuli tutuksi vuosi sitten, jolloin pensaista löytyivät ensimmäiset merkit. Raitasiipinen, ruskeavoittoinen kärpänen munii marjoihin siinä vaiheessa, kun marjojen väri alkaa muuttua vihreästä oranssiksi. Toukka syö hedelmälihan ja pudottautuu sen jälkeen maahan koteloitumaan ja herää keväällä kärpäsenä. Osa toukista jää maahan kahdeksi vuodeksi varmistaen kannan säilymisen.

– Yksi kärpänen voi munia jopa 200 munaa ja tyrninmarja on kärpäsen ainoa emokasvi, Kurppa huokaa, sillä torjuntakeinoja ei ole.

Toukat eivät ole ihmiselle vaarallisia, mutta se ei lohduta viljelijää.

Tyrniparoni menetti kaikki marjat

Tyrniparonina tunnetun Ari Sirkiän marjasato jäi tänä vuonna muutamaan marjaan. Perniössä Naarjärven rannalla sijaitsevan viljelmän pölytys epäonnistui täysin. Tyrni on itsepölyttäjä, jonka tyttö- ja poikapensaiden rytmit menivät ristiin kevään oikukkaissa säissä.

– Ennätyssurkea vuosi. Koko talvi oli syksyä, mikä haittasi pensaita. Mikään kasvi tykkää leudosta talvesta, Sirkiä sanoo.

Yli 20 vuotta tyrniä viljellyt Sirkiä on siitä tyytyväinen, että elanto ei ole kiinni marjasadosta.

– Mutta, ison työn joutuu tekemään. Kalkitus, leikkaaminen ja hoito. Näistä ei saa vaivanpalkaa, se harmittaa. Lisäksi jänis söi sadasta nuoresta pensaasta 50.

Sirkiä kertoo menetetystä sadosta nettisivullaan.

– Minulla oli muutama ennakkotilaus. Ihmiset ovat soitelleet ja kysyneet, että onko tuo oikeasti totta.

Tyrnikärpänen ilmestyi Sirkiän viljelmälle ensimmäisen kerran viime vuonna. Hän havaitsi kärpäsen vain yhdellä lohkolla ja kävi heti vastahyökkäykseen.

– Leikkasin marjat pois ja poltin ne ennen kuin toukat tiputtivat itsensä maahan. Marjoja oli noin sata litra, kyllä siinä kyynel tuli silmään.

Tänä vuonna pensastossa oli kokeilumielessä biologiseen kasvinsuojeluun erikoistuneen Biotus Oy:n tyrnikärpäsansoja. Yritys haki viime viikolla pois ansat, joiden toiminta perustuu houkuttelevaan hajuaineeseen.

– Kärpäsistä on vaikea saada näköhavaintoja, enkä ole vielä kuullut, löytyikö niitä ansoista.