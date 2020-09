Kyodo News: Tuomitun yleisurheilupomon poika sai olympialaisten konsulttifirmalta yli 300 000 euroa, summa viittaa äänten ostamiseen olympiaisännän valinnassa

Tokion olympialaisten hakukomitean palkkaama konsulttifirma maksoi yli 300 000 euroa Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n jäsenen pojalle, kertoo japanilainen Kyodo News. Mediatietojen mukaan rahat vaihtoivat omistajaa ennen kuin Tokio oli valittu kesäolympialaisten järjestäjäksi sekä valinnan jälkeen.

Tokion piti järjestää kesäolympialaiset ja kesäparalympialaiset tänä vuonna, mutta koronaviruspandemian takia kisat siirtyivät ensi vuoteen.

Ranskan viranomaiset tutkivat epäiltyä lahjontaa Tokion olympiavalintaan liittyen. Tutkinnan keskiössä on noin 1,7 miljoonan euron summa, jonka olympiaisännyyttä havitelleet japanilaiset epäilyjen mukaan maksoivat Black Tidings -yhtiölle. Singaporelaisyhtiöllä on vahvat kytkökset senegalilaiseen Papa Massata Diackiin.

Papa Massata Diackin isä on Lamine Diack, KOK:n jäsen ja Kansainvälisen yleisurheiluliiton entinen puheenjohtaja. Lamine Diackin arveltiin voivan vaikuttaa afrikkalaisten äänestyskäyttäytymiseen Kansainvälisessä olympiakomiteassa. Tokio valittiin olympiaisännäksi syyskuussa 2013.

Kyodo Newsin mukaan Black Tidings on siirtänyt noin 313 000 euroa Papa Massata Diackin henkilökohtaiselle tilille tammikuuhun 2014 mennessä. Kyodo News on mukana kansainvälisessä toimittajaryhmässä, joka tutkii epäilyttäviä rahasiirtoja. Paljastukset viittaavat siihen, että Tokion hakukomitea osti ääniä saadakseen olympialaiset.

Papa Massata Diackin mukaan rahat liittyvät Kiinan kanssa tehtyyn sponsorisopimukseen. Vilpin kiistää myös Tsunekazu Takeda, Tokion hakukomitean entinen johtaja. Hän luopui pestistään viime vuonna ranskalaisten aloittaman tutkinnan takia.

Isä ja poika saivat tuomiot

Yleisurheilun kattojärjestöä 16 vuotta, vuodet 1999-2015, johtanut Lamine Diack tuomittiin viime viikolla neljäksi vuodeksi vankeuteen korruptiosta, joka liittyy venäläisurheilijoiden dopingkäryjen peittelyyn. Tuomiosta kaksi vuotta on ehdollista. Lisäksi hän sai 500 000 euron sakot.

Diackin poika Papa Massata Diack tuomittiin tapauksessa viiden vuoden vankeusrangaistukseen ja miljoonan euron sakkoihin. Papa Massata Diack toimi Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa markkinointikonsulttina.

