Lääkeyhtiö AstraZeneca sai luvan jatkaa koronavirusrokotteen testaamista

Lääkeyhtiö AstraZeneca kertoo jatkavansa koronavirusrokotteen testaamista. Yhtiö kertoo saaneensa Britannian viranomaisilta luvan jatkaa rokotteen testejä.

Yhtiö kertoi aiemmin tällä viikolla keskeyttävänsä testit, koska yksi vapaaehtoinen rokotetestaukseen osallistuvista koehenkilöistä sairastui selittämättömästi. Yhtiö kommentoi keskiviikkona keskeytystä rutiiniluontoiseksi. AstraZeneca kehittää koronavirusrokotetta yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa.

AstraZeneca on yksi yhdeksästä lääkeyhtiöstä, jotka ovat kertoneet edenneensä koronavirusrokotteidensa testauksessa pitkälle kolmanteen vaiheeseen. Se on kertonut testaavansa rokotetta eri maissa, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa se alkoi koota 30 000 ihmisen testiryhmää elokuun lopussa. Lisäksi sillä on pienempiä testiryhmiä Brasiliassa ja myös muissa Etelä-Amerikan maissa. Yhdysvallat ja Brasilia ovat kärsineet pahiten koronaviruksesta yhdessä Intian kanssa.

Euroopan komissio on ilmoittanut tehneensä AstraZenecan kanssa ennakko-ostosopimuksen mahdollisen koronvirusrokotteen ostoista. Myös Suomi on kertonut olevansa mukana yhteishankinnassa.

