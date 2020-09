Lahden epäillystä putkapahoinpitelystä annetaan tänään tuomio – poliisille ja vartijoille vaaditaan ehdollista vankeutta

Päijät-Hämeen käräjäoikeus antaa tänään tuomion Lahden poliisiaseman putkassa tapahtuneesta väkivaltatilanteesta. Jutussa vanhempaa konstaapelia ja kahta vartijaa syytetään kiinni otetun miehen törkeästä pahoinpitelystä viime vuoden helmikuussa. Lisäksi heille vaaditaan rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

– (He) ovat virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkoneet virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa käyttämällä säilöönottotilanteessa tarpeetonta väkivaltaa ja liiallista voimaa raudoitettuna ollutta asiakasta kohtaan, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä vaatii kolmikolle ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Kaikki kolme kiistävät syytteet ja sen, että olisivat aiheuttaneet miehelle syytteessä kuvatut vammat.

Patjaan jää verinen jälki

Päijät-Hämeen käräjäoikeus julkisti oikeudenkäynnin aikaan valvontakameratallenteen putkan tapahtumista. Videolla näkyy, kuinka kiinni otettu mies kannetaan putkaan sisään ja lasketaan maassa olevalle patjalle. Tämän jälkeen mies ilmeisesti alkaa rimpuilla ja hänen päälleen kumartuu kaksi vartijaa ja kolme poliisia. Yksi poliiseista lyö miestä kolmesti kylkeen ja astuu polvellaan miehen alaselän päälle.

Kaksi vartijaa pitää miestä kiinni ylävartalosta ja kolme poliisia alavartalosta. Patjalla mahallaan makaavaa miestä ei näy kiinnipitäjien alta juuri ollenkaan. Välillä yksi tai kaksi poliiseista seisoo miehen jalkojen päällä.

Videon perusteella miestä pidetään mahallaan kasvot patjaa vasten noin kuusi minuuttia. Yhtäkkiä kiinnipitäjät kääntävät miehen kyljelleen. Keltaisessa patjassa kohdassa, jossa miehen kasvot olivat, on verinen jälki. Mies makaa liikkumattomana kyljellään lähes kolme minuuttia ennen kuin hänet irrotetaan käsiraudoista ja käännetään selälleen.

Miestä lyönyt poliisimies aloittaa paineluelvytyksen. Noin kahden minuutin elvyttämisen jälkeen putkaan tuodaan defibrillaattori eli sydäniskuri ja miestä aletaan kytkeä siihen. Mies käännetään takaisin kyljelleen, ja tässä vaiheessa hän hengittää selvästi.

Joidenkin minuuttien päästä putkaan saapuu ensihoito, joka aloittaa miehen tutkimisen.

Lääkäri: Tilanne oli hengenvaarallinen

Mies vietiin putkasta Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Kirjallisena todisteena oikeudenkäynnissä olleen lääkärinlausunnon mukaan mies kärsi tilanteessa hapenpuutteesta ja menetti sen takia tajuntansa.

– Potilaalle on aiheutunut hengenvaarallinen tilanne, lausunnossa sanotaan.

Miehellä todettiin myös nenän murtuma.

– Videon perusteella potilasta putkaan tuotaessa veri ei vielä tippunut nenästä, eli on mahdollista, että kasvojen ruhje tai nenän murtuma on aiheutunut vasta putkassa.

Vanhempi konstaapeli kiistää lyöneensä miestä

Syytetyn poliisin mukaan putkaan tuotu mies oli otettu kiinni epäiltynä järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja pahoinpitelystä. Mies oli poliisin mukaan käyttäytynyt aggressiivisesti, kun häntä otettiin ulos poliisiautosta. Miehen vastarinta oli erittäin voimakasta, ja häntä myös yritettiin estää vahingoittamasta itseään, poliisin kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Poliisi kiistää lyöneensä miestä putkassa, vaan sanoo työntäneensä tätä avokämmenellä. Poliisi katsoo käyttäneensä lievintä tehokasta ja toimivaa voimakeinoa pyrkiessään saamaan miehen poliisin hallintaan.

Hämeen poliisilaitos on jo aiemmin pidättänyt syytteessä olevan vanhemman konstaapelin ja kaksi vartijaa virastaan.

STT

Kuvat: