Lautakunta esittää uutta asumisyksikköä Salon vanhuksille ja kehitysvammaisille

Salon kaupunki harkitsee uuden yhteisen asumisyksikön perustamista kehitysvammaisille ja ikäihmisille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kaupunki luopuisi kehitysvammahuollon Isohärjänmäen yksiköstä ja rakennuttaisi lähelle keskustaa asumisyksikön, johon tulisi 15 paikkaa kehitysvammaisille ja 30 paikkaa ikäihmisille.

Kaupunki ei rakennuttaisi eikä omistaisi tiloja itse, vaan kilpailuttaisi rakentamisen ja tulisi tiloihin vuokralaiseksi.

Salon sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen sanoo pyytäneensä lautakunnalta evästystä talousarvion valmisteluun, koska Isohärjänmäen yksikkö on huonossa kunnossa ja vaatisi remonttia.

Kiinteistö rakennettiin alun perin Nokian matkapuhelintehtaan hurjina vuosina työntekijöiden laskeutumisasuntolaksi, jossa saattoi yöpyä sen aikaa, että löysi oikean asunnon. Kaupungin rakentama asuntola päätyi sittemmin kehitysvammahuollon käyttöön.

– Se voidaan remontoida, mutta jos se muutetaan nykyaikaiseksi yksiköksi, tarvitaan muun muassa oma vessa joka asuntoon. Paikkaluku laskisi, eikä se olisi kustannustehokasta, Purhonen sanoo.

Uuden yksikön rakentaminen yhdessä vanhuspalveluiden kanssa olisi edullisempi vaihtoehto.

– Meidän ongelmamme on asumispalveluissa. Myös meidän asiakkaamme ikääntyvät ja elävät aiempaa vanhemmiksi. Hoivaa tarvitsevia asukkaita on aiempaa enemmän, Purhonen muistuttaa.

Salon vt. sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Jussi Mattila sanoo, ettei uudella yksiköllä ole tarkoitus korvata nykyisiä vanhuspalveluiden yksiköitä tai hoivakoteja. Sen sijaan ikäihmisille saataisiin lisää paikkoja.

– Ikäasiakkaiden tarve kasvaa sitä vauhtia, että jotain on tehtävä. Lähivuosina tarvitaan 10–20 paikkaa lisää vuosittain.

Kiinteistön vuokraaminen olisi Mattilan mukaan kaupungin kannalta turvallinen ratkaisu verrattuna oman rakentamiseen. Kuntien pelkona on, että sote-uudistuksessa kiinteistöt jäävät tyhjilleen maakunnan päättäessä toiminnasta.

Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan Satu Parttimaan (sd.) mukaan kaupunki on jo vahvistanut vanhusten kotihoitoa. Kehitysvammaisten ja vanhusten yhteinen asumisyksikkö olisi hänestä hyvä ajatus ja toisi synergiaetua.

– Tarve on vanhusten määrän kasvaessa selvä. Olen sitä mieltä, että nämä asiat ovat jääneet viime vuosina varjoon, koska kaupungissa on käyty kouluverkkokeskustelua ja koulupuolella on ollut paljon sisäilmaongelmaisia kiinteistöjä, Parttimaa sanoo.