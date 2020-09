Siellä se komeilee kansainvälisen jalkapalloliitto UEFA:n Eurooppa-liigan sivuilla norjalaisen Bodø/Glimt:n ja Kauno Žalgirisin ottelun kohdalla: Avustava erotuomari: Veli-Matti Leppänen (FIN).

Yksi rivi tekstiä ottelutilastoissa, mutta iso askel kohti isompia jalkapalloviheriöitä Salon Erotuomarikerhon kokeneelle jalkapalloerotuomarille.

– Totta kai pitää olla tyytyväinen, että saa ylipäänsä ottelun. Tietysti nyt pelejä odottaakin, kun on ensimmäistä kautta kansainvälisenä avustavana tuomarina, Leppänen pohtii rauhalliseen sävyynsä.

Runsas viikko sitten pelattu Eurooppa-liigan ensimmäisen karsintakierroksen kamppailu oli kentällä selvää norjalaisten juhlaa. Norjan Tippeligaenia ylivoimaisesti johtava Bodø/Glimt johti jo puoliajalla 2–0, mutta päätösvihellyksen jälkeen peräti 6–1. Liettuan pääsarjajoukkue Žalgiris oli Leppäsen silmiin selvästi vuonomaan kärkeä perässä kaikilla osa-alueilla.

– Olihan Bodø tempoltaan ja viimeistelytaidoltaan aivan eri tason joukkue. Žalgiris vaikutti sellaiselta perustason Veikkausliigaryhmältä. Oma 90-minuuttinen oli aika kaksijakoinen: ensimmäisen puoliajan olin Bodø:n kenttäpäädyssä ja koska heillä oli linja aika ylhäällä, kertyi juoksemista ja tulkintatilanteita aika paljon. Toinen puoliaika olikin sitten täysin erilainen, Leppänen hymähtää.

Tavan mukaan koko tuomarinelikko saapui otteluun Suomesta. Leppäsen kanssa matkassa olivat erotuomari Kaarlo Hämäläinen, toinen avustava Jukka Honkanen ja neljäs erotuomari Antti Munukka. Tiedon ottelutuomaroinnista nelikko sai runsaat kaksi viikkoa ennen h-hetkeä. Siitä alkoi molempiin joukkueisiin tutustuminen.

– Ennakkoon ei ollut tieto kummastakaan ryhmästä. Katsoimme joukkueiden viimeaikaisia otteluita ja teimme tavallisia ennakkohavaintoja. Minkälaisella tavalla joukkueet pelaavat, miten ne hyödyntävät erikoistilanteet ja toisaalta onko jotain erityislaatuisia pelaajatyyppejä. Se kuuluu peruspakettiin, kun kyse on entuudestaan vieraista joukkueista, Leppänen selventää.

Paikan päällä hyvin valmistautunut tuomariryhmä sai mitä oli ennakkoon odottanut.

– Ei ollut mitään suuria yllätyksiä. Sellaiset arviot saatiin erotuomaritarkkailijalta, mitä lähdettiin hakemaankin. Tuollaista tilaisuutta voisi kuvailla pituushypyksi: Jos haluaa päästä jatkossakin reissuun, pitää osua heti lankulle. Nyt osuttiin, Leppänen hymyilee.

Ottelun erikoisuutena oli yleisö – tai pikemminkin sen puute. Joukkueet kirmasivat viheriöllä, jota ympäröivät tyhjät katsomot.

– Sitä keskittyy niin tarkasti peliin, ettei yleisön puuttumista edes huomannut. Ehkä pelaajien äänet kuuluivat vähän tavallista paremmin, muuta eroa en pannut merkille.

35 vuotta maanantaina täyttävä Leppänen on toiminut avustavana erotuomarina Suomessa Veikkausliigatasolla jo yli vuosikymmenen. Tuomaroituja otteluita on pääsarjatasolla kertynyt kaiken kaikkiaan noin 170. Tie kansainvälisiin peleihin on ollut hidas, mutta niin se on lajissa muillakin.

– Ei noita pelejä saa oikein kuin kokemuksen kautta. Suomella on tietty kiintiö kansainvälisiä erotuomareita, ja se vaatii vuosia työtä päästä sille tasolle. Ensin onnistumisia kotimaan kentillä ja sen jälkeen myös pienemmissä kansainvälisissä tehtävissä, Leppänen kertaa.

Mistä kiinnostus erotuomarointia kohtaan sitten sai 2000-luvun alkuvuosina alkunsa?

– Piti jostain saada vähän karkkirahaa, niin päädyin jalkapallopeleihin tuomaroimaan. Ei kai siinä sen kummempaa tarinaa ole, Leppänen naurahtaa.

Kentän laidalle kuultuna tuomareille tuleva palaute on toisinaan erittäinkin ala-arvoista. Mikä saa Leppäsen vetämään erotuomarin paidan ylleen viikko toisensa jälkeen?

– Yleisön huutoja en kuule laisinkaan. Ja on tässä nahka vuosien varrella sen verran paksuuntunut, että jos joku valmentaja alkaa huutelemaan kesken ottelun, osaa nyt jo sanoa takaisinkin päin, Leppänen sanoo.

Pitkään Salossa vaikuttanut Leppänen muutti keväällä Espooseen. Siihen oli kaksi perinteistä syytä.

– Työ ja nainen, hän kuittaa hymyillen.

Muutto tarkoitti samalla sitä, että Salon ja Turun seudulla Leppästä näkee erotuomaritehtävissä enää Veikkausliigaotteluissa.

– Saan viheltää päätuomarina Kolmosessa ja sitä alemmilla sarjatasoilla, koska olen erikoistunut avustavaksi. Keväästä lähtien olen sitten viheltänyt Kolmosta, Nelosta ja Vitosta Uudellamaalla.

Tulevaisuudessa Leppänen tähyilee lisää kansainvälisiä pelejä.

– Totta kai sitä haluaa päästä tuomaroimaan niin korkealle tasolle kuin mahdollista.

Laatu ja tiivis ryhmä koulivat eteenpäin

Salon Erotuomarikerho on haalinut hyvällä koulutuksella ja tiiviillä ryhmähengellä jäsenlistalleen melkoisen kattauksen maan huippuerotuomareita. Ennen Veli-Matti Leppästä salolaiserotuomareista miesten kansainvälisiä pelejä tuomitsi Jouni Lehtiranta.

– Jos verrataan isoihin kerhoihin, niin Salossa on paljon tiiviimpi porukka. Hyvin järjestettyä toimintaa, koulutuksia ja tarkkailuja, Leppänen kehuu.

Hänen toiveissaan onkin, että tulevaisuudessa Suomesta pääsisi enemmän erotuomareita tuomitsemaan kansainvälisiä otteluita. Yksi esimerkki läpimurron viime vuosina tehneistä suomalaiserotuomareista on myöskin Salon Erotuomarikerhoon kuuluva Mattias Gestranius. Myös tuomarilegenda Mikko Vuorela edustaa salolaiskerhoa.

– Totta kai omat tavoitteet ovat kansainvälisissä peleissä ja halua on päästä niihin otteluihin myös tulevaisuudessa. Samalla toivon, että suomalaiset erotuomarit pääsisivät mahdollisimman laajalla rintamalla viheltämään kansainvälisiä pelejä. Jonkun verran kansainvälistä erotuomarikoulutusta nähneenä voin sanoa, että Suomessa koulutus on todella hyvällä mallilla, Leppänen miettii.

Salolaiskerhosta on tuomarioppinsa saanut myös Lotta Vuorio. Hänelle tuli elokuussa sata tuomittua ottelua täyteen Naisten Liigassa eli nykyisessä Kansallisessa Liigassa.