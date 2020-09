Lintilä Ylelle: Valtio tekee selvityksen Trafigurasta – rahanpesuepäilyt ”erittäin ikäviä”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo Ylen haastattelussa, että valtio tekee selvityksen kaivosyhtiö Terrafamen vähemmistöosakkaasta Trafigurasta.

Selvitys on Lintilän mukaan käynnissä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikössä. Trafiguraan kohdistuvat rahanpesuepäilyt ovat Lintilän mukaan ”erittäin ikäviä”.

– Ne eivät saisi kuulua yrityskulttuuriin, hän sanoi.

Lintilä sanoi myös, ettei hänellä ole mitään tietoa Trafiguran mahdollisista epäselvyyksistä.

Uudet rahanpesuepäilyt tulivat julki eilen, kun kansainvälinen tutkivien journalistien verkosto julkisti tietoja ilmoituksista, jotka oli tehty Yhdysvaltojen rahanpesua valvovalle yksikölle.

Trafiguraan kytkeytyy kymmenien miljardien eurojen arvoisia epäilyttäviä tilisiirtoja. Trafigura on kansainvälistä raaka-ainekauppaa käyvä yhtiö, jolla on toimintaa ympäri maailman kymmenissä eri maissa. Siitä tuli Suomen valtion yhteistyökumppani, kun se tuli Talvivaaran rauniolle rakennetun kaivosyhtiö Terrafamen merkittäväksi osakkaaksi ja rahoittajaksi vuonna 2017.

Trafigura omistaa kaivosyhtiöstä noin 30 prosenttia ja Suomen valtio noin 70 prosenttia. Lintilä toimi elinkeinoministerinä myös vuonna 2017 ja sanoi tuolloin, että valtio oli tarkastanut yhtiökumppanin taustat.

https://yle.fi/uutiset/3-11555868?origin=rss

STT

Kuvat: