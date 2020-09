Lintujen syysmuutto on nyt täydessä vauhdissa

Lähes kaikki linturyhmät ovat jo syysmuutolla. Pesinnät ovat monella lintulajilla sujuneet erittäin hyvin ja poikasia on runsaasti liikkeellä. Suuri osa kahlaajista ja tiiroista on jo kadonnut etelään, mutta menossa on nyt paljon vesilintuja, petolintuja, kyyhkyjä ja hyönteissyöjiä. Itäisten harvinaisuuksien kausi alkoi jo elokuun lopulla.

Hanhia on Lounais-Suomen kosteikoilla nyt erittäin runsaasti. Valkoposkihanhien pesimäkanta kasvaa Suomessa vuosittain jo noin kymmenen prosentin vauhtia. Suosituimmilla merenlahdilla valkoposkihanhia on useita tuhansia, tavallisimmin 2000-4000 hanhen keskittymiä. Samoilla hanhirannoilla on myös paljon merihanhia. Muun muassa Viurilanlahdella ja Sjölaxissa merihanhia voi olla useita tuhansia. Seassa voi olla lisäksi kanadanhanhia sekä metsä- ja tundrahanhia.

Harvinainen tiibetinhanhi kuuluu nykyään Suomen vakituiseen lintulajistoon, sillä se on jo pesinyt maassamme. Lajin vanha nimi on intianhanhi. Tiibetinhanhia on kesällä havaittu Turun Ruissalossa, Paraisilla ja Kaarinan Kuusistonlahdella. Tiibetinhanhet viihtyvät yleensä valkoposkihanhien isoissa parvissa.

Isoista linnuista ovat myös kurjet ja merimetsot nyt syysmuutolla. Kurkien muutto jatkuu lokakuun lopulle asti. Merimetsoja tulee Suomen merialueille loppukesällä runsaasti Jäämereltä ja Vienanmereltä. Suurimmissa merimetsolaumoissa voi olla useita tuhansia yksilöitä.

Korea kuningaskalastaja on yllättänyt runsailla pesinnöillään. Salon seudulla on todettu viime kesänä useita kuningaskalastajien onnistuneita pesintöjä muun muassa Kiskonjoen ja Halikonjoen vesistöissä. Kuningaskalastajat kaivavat pesänsä jyrkkiin joenrantatörmiin. Pesäkolo voi olla toista metriä pitkä, itse pesä on sisustettu kalanruodoilla. Pesintöjä on todettu ennätyksellisesti muuallakin Suomessa, muun muassa Porin seudulla ainakin 11 pesintää.

Kaunis jalohaikara on yleistynyt Suomessa kovaa vauhtia. Halikonlahdellakin on havaittu kesän aikana useita jalohaikaroita. Alkusyksyn suurimpia jalohaikaraparvia on Porissa nähty 26 yksilön parvi. Usein jalohaikarat viihtyvät harmaahaikaroiden kanssa samoilla rannoilla.

Pienistä hyönteissyöjälinnuista ovat kaikki lajiryhmät liikkeellä. Päivisin voi havaita runsaasti muuttavia västäräkkejä ja keltavästäräkkejä sekä haarapääskyjä. Öisin on liikkeellä muun muassa pajulintuja, kerttuja, pensastaskuja, leppälintuja, satakieliä, sinirintoja, harmaa- ja kirjosieppoja. Ensimmäiset siperialaiset taigauunilinnut ovat jo ehtineet Suomen länsirannikolle.

Erikoisista linnuista voi kertoa kirjoittajalle numeroon 0400 523301.

Alkusyksyn lintuharvinaisuuksia

Tiibetinhanhi, Kaarina

Punapäänarsku, Helsinki

Isohaarahaukka, Raatala

Kiljukotka, Nousiainen

Virtavästäräkki, Latokartano

Kenttäkerttunen, Espoo

Taigauunilintu, Ruissalo

Tulipäähippiäinen, Ruissalo

Mustaotsalepinkäinen, Pori