Lomautusmäärä laski Salossa korona-ajan alimmalle tasolle – ”Merkkejä käänteestä heikompaan on taas ilmassa”

Lomautettujen määrä laski vielä elokuussa Varsinais-Suomessa, mutta tilanne on kääntymässä. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) syyskuun alussa julkaisemista tiedoissa lomautusmäärät kääntyivät jo uudelleen nousuun koko Suomessa. Syyskuussa on tullut myös runsaasti isoja yt-ilmoituksia eri puolilta Suomea.

Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä on ollut näihin päiviin asti laskussa, kertoo työmarkkina-analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

– Merkkejä käänteestä kuitenkin on ilmassa: lasku on kokoaikaisesti lomautettujen kohdalla hidastumassa ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä (nyt noin 1 700) on kasvanut vajaalla sadalla henkilöllä syyskuun aikana, kertoo Pusila.

Kokoaikaisesti lomautettuja on nyt Varsinais-Suomessa 5 800, kun huippuluvut vapun aikoihin olivat 14 600.

LOMAUTETTUJEN määrä oli elokuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se aleni viikko viikolta elokuun ajan. Lomautettujen määrä on kuitenkin supistunut miltei kolmannekseen toukokuun alun huippuluvuista.

Elokuussa työttömien määrä yleensä vähenee Varsinais-Suomessa, mutta tällä kertaa se väheni poikkeuksellisen jyrkästi eli 5 600 henkilöllä. Muutos johtui sekä työttömien että lomautettujen määrän ripeästä laskusta.

Salossa lomautettuna oli elokuussa 568 henkilöä. Se on jo vähemmän kuin koronakriisin alussa maaliskuussa. Silloin lomautettuja oli kaupungissa 647.

Salon lomautushuippu osui huhtikuuhun, jolloin 1 550 henkilöä oli lomautusten kohteena.

Salon työttömyysprosentti oli elokuussa 12,6. Työttömiksi työnhakijoiksi lasketaan Ely-keskuksen Työllisyyskatsauksessa sekä lomautetut että työttömät työnhakijat.

LOMAUTUKSET koskevat syksyllä Varsinais-Suomessa samoja aloja kuin aiemminkin. Teollisuus, majoitus- ja ravintola-ala, kuljetusala ja rakentaminen ovat suurimpia ryhmiä. Lisäksi kirjo palvelualoja on mukana lomautuksissa, kertoo Pusila.

KORONAN aiheuttama talouden äkkipysähdys on supistanut työvoiman kysyntää myös Varsinais-­Suomessa, mutta se oli elokuussa palautumassa.

Salon seudulla oli elokuussa auki 290 työpaikkaa, kun vuosi sitten luku oli 323.

Varsinais-Suomessa aukesi elokuussa 4 430 uutta työpaikkaa. Vuosi sitten luku oli yli 1 100 työpaikkaa isompi.

Koko maassa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuun aikana 55 500 eli 12 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 98 600 työpaikkaa, mikä on 19 500 vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömiä on Varsinais-Suomessa enemmän kuin vuosi sitten ja maaliskuussa alkanut kasvu jatkui.

Salossa pitkäaikaistyöttömien lukumäärä oli elokuussa 646. Vuosi sitten luku oli vajaat 604.

VIIME VUODEN elokuuhun verrattuna työttömänä oli tänä vuonna Varsinais-Suomessa 8 200 henkilöä enemmän. Luvussa ovat mukana siis myös lomautetut työntekijät.

Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 12,0 prosenttia eli 3,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Varsinais-Suomen työttömyysaste on edelleen pienempi kuin koko maassa, 12,5 prosenttia.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli elokuussa Turussa, 15,3 prosenttia. Pienin työttömyysaste oli Sauvossa 4,9 prosenttia.

SYYSKUUN aikana työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä supistuvat. Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa ennakoidaan, että näin tapahtuu tälläkin kertaa.

– Työttömyyksiä ei ole alkanut syyskuun aikana enempää kuin kesäaikana tapahtui. On mahdollista, että työttömien määrä yhä syyskuussakin vähenee – lähiviikot sen näyttävät, sanoo Pusila.