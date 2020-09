Poliisin ampuman Breonna Taylorin perhe vaatii oikeuden pöytäkirjoja julki

Yhdysvalloissa poliisin ampuman Breonna Taylorin perhe on vaatinut, että ampumiseen liittyvän oikeuskuulemisen pöytäkirjat julkaistaisiin. Perheen asianajaja Ben Crump johti perjantaina Louisvillessa lehdistötilaisuudessa ihmiskuoroa, joka vaati yhteen ääneen pöytäkirjojen julkaisemista.

Kentuckyn osavaltiossa sijaitsevassa Louisvillessä puhkesi jälleen laajoja mielenosoituksia keskiviikkona, kun Taylorin ampumiseen liittyvät syytteet poliisia vastaan tulivat julki. Mielenosoittajat eivät koe keskiviikkona julkistettujen syytteiden tuovan oikeutta Taylorille.

Poliisi ampui 26-vuotiaan mustaihoisen, terveydenhoidon parissa työskennelleen Taylorin kuoliaaksi tämän omassa asunnossa Louisvillessä maaliskuussa.

Puoli vuotta ampumisen jälkeen nostettuja syytteitä ei nostettu Taylorin ampunutta poliisia vastaan, vaan toista paikalla ollutta poliisia vastaan. Syytteet nostettiin ampumisesta naapuriasuntoihin ja sen myötä vaaran aiheuttamisesta, ei Taylorin ampumisesta.

– Ihan kuin he olisivat syyttäneet poliisia ohi ampumisesta, mutta eivät syyttäneet heitä luotien ampumisesta mustiin kehoihin, Crump sanoi.

Ulkonaliikkumiskielto jatkuu viikonlopun yli

Louisvillen kaupunki on päättänyt ulottaa yöllisen ulkonaliikkumiskiellon ainakin viikonlopun yli. Asiasta on kertonut muun muassa paikallinen WLKY-kanava. Ulkonaliikkumiskielto on voimassa iltayhdeksästä puoli seitsemään aamulla.

WLKY:n mukaan torstai-iltana paikallista aikaa kaupungin keskustaan oli jälleen kerääntynyt ihmisiä. Uutistoimisto AFP:n mukaan ihmisiä oli paikalla yli tuhat.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä Louisvillessä pidätettiin yli 120 ihmistä. Kahta poliisia ammuttiin yhteenottojen aikana. Louisvillen poliisin mukaan epäilty ampuja on otettu kiinni. Poliisit olivat sairaalahoidossa.

Pormestari Greg Fischer on vedonnut asukkaisiin, jotta osin väkivaltaisiksi äityneet mielenosoitukset loppuisivat.

– Olemme nähneet tarpeeksi murhenäytelmää. Väkivalta vain kasvattaa tuskaa, ei lievitä sitä, Fischer sanoi tiedotustilaisuudessa.

Lähteenä myös New York Times.

Arttu Mäkelä, Mari Areva

STT

