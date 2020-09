Lukashenka tapaa Putinin maanantaina Sotshissa – keskustelevat maiden integraation syventämisestä

Venäjän ja Valko-Venäjän presidentit Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukashenka keskustelevat maanantaisessa tapaamisessaan maiden integraation syventämisestä, kertoo Kreml tiedotteessaan. Sen mukaan tapaaminen järjestetään Sotshissa.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov vahvisti tapaamisen aiemmin tänään, mutta hän ei kertonut keskustelujen agendaa eikä tapaamispaikkaa. Peskovin mukaan Presidentit eivät aio työvierailun aikana pitää tiedotustilaisuutta vierailun tiimoilta.

Vierailu on Lukashenkan ensimmäinen sen jälkeen kun Valko-Venäjällä alkoivat laajat mielenosoitukset runsas kuukausi sitten pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Lukashenka väitti voittaneensa vaalit ylivoimaisesti. Länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

Venäjä on tukenut Lukashenkaa kuohunnan aikana ja luvannut antaa maan hallinnolle tarvittaessa apua. Tuen hintana Venäjän on epäilty kiristävän Lukashenkalta merkittäviä myönnytyksiä.

Mailla on jo laaja valtioliitto, joka kytkee yhteen niiden taloutta ja puolustusvoimia. Putin on halunnut vieläkin tiukempaa yhteyttä, mutta Lukashenka on vastustanut sitä.

Venäjän Valko-Venäjän suurlähettiläs Dmitri Mezentsev antoi torstaina Lukashenkalle myöhästyneenä syntymäpäivälahjana historiallisista kartoista koostuvan kirjan. Kirjan kartoissa Valko-Venäjä kuuluu osana Venäjän imperiumiin.

