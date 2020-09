Reykjavikin baarit ja yökerhot kiinni tartuntapiikin vuoksi – Tshekin koronavirustartunnat räjähdysmäisessä kasvussa: yhden päivän aikana rekisteröitiin yhtä paljon tartuntoja kuin koko maaliskuussa

Tshekissä on vuorokauden aikana rekisteröity yli 3 000 koronavirustartuntaa, mikä on jälleen uusi ennätys, kertoivat viranomaiset perjantaina. Kyseessä oli kolmas päivä peräkkäin, kun tartuntojen määrä ylitti edellispäivän ennätyslukeman.

Tartuntoja tuli nyt yhdessä päivässä yhtä paljon mitä maassa rekisteröitiin koko maaliskuun aikana.

Tshekin uutistoimiston CTK:n mukaan maan tartuntatilanne on nyt Euroopan toiseksi pahin heti Espanjan jälkeen.

Vaikka tartuntojen määrät ovat räjähtäneet, on sairaaloissa tällä hetkellä vain hieman runsaat 400 ihmistä. Valtaosan koronaoireet ovat jääneet lieviksi.

Epidemiologi Roman Prymula varoitti kuitenkin, että jos epidemia kasvaa näin räjähdysmäisesti, sairaalapaikatkin tulevat pian loppumaan.

Tartuntojen määrän kasvun vuoksi Tshekissä on otettu käyttöön uusia rajoituksia. Baarit ja yökerhot on suljettava viimeistään keskiyöllä ja kasvomaskin käyttö kouluissa on pakollista kaikille yli 11-vuotiaille.

Maailmalla on varmistettu jo yli 30 miljoonaa koronavirustartuntaa

Koronavirustartuntoja on varmistettu ympäri maailman jo yli 30 miljoonaa. Asia selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Synkkä rajapyykki ylittyi yliopiston seurannassa Suomen aikaa perjantaina alkuyöstä.

Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu maailmanlaajuisesti yli 940 000.

Määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia on Yhdysvalloissa, Intiassa ja Brasiliassa. Yhdysvalloissa on varmistettu yli 6,6 miljoonaa tartuntaa. Intiassa tartuntoja on yli 5,1 miljoonaa ja Brasiliassa yli 4,4 miljoonaa.

Miljoonan tartunnan raja on mennyt Johns Hopkinsin mukaan rikki myös Venäjällä.

Israelissa alkoi toinen koronasulku juuri suuren juhlapyhän alla

Israelissa alkoi perjantaina jo toinen valtakunnallinen koronasulku, jonka on määrä kestää kolme viikkoa. Sulku alkoi juuri ennen juutalaisten uuden vuoden juhlaa Rosh Hashanaa, ja sen ajaksi sattuu myös kaksi muuta uskonnollista juhlaa, Jom Kippur ja Sukkot.

Vaikka sulku alkoi iltapäivällä, monet sen yksityiskohdista olivat auki, ja määräyksiin tehtiin toistuvia poikkeuksia. Sulun aikana ihmisten ei muun muassa ole sallittua poistua kilometriä kauemmas omasta kodistaan. Poikkeuksena ovat ruoka- ja lääkeostokset sekä hautajaiset ja muut uskonnolliset juhlat.

– Meille ei enää jäänyt mitään vaihtoehtoja. Terveydenhuolto on hätätilassa. Yritimme parhaamme mukaan tasapainoilla terveydenhuollon ja talouden tarpeiden välillä, vakuutti pääministeri Benjamin Netanjahu.

Oppositio on arvostellut koronasulkua voimakkaasti. Vaikka hallituksen katsottiin selvinneen koronan ensimmäisestä aallosta hyvin, myös kansalaisten kiukku on koko ajan kasvanut.

Israelissa on koronaviruksen seurauksena kuollut vajaat 1 200 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna kuolleita on miljoonaa asukasta kohti 130. Suomessa vastaava luku on 61.

Reykjavikin baarit ja yökerhot kiinni tartuntapiikin vuoksi

Islannin pääkaupungissa Reykjavikissa päätettiin sulkea baarit ja yökerhot neljäksi päiväksi, koska maassa on havaittu maanantaista lähtien 59 koronatartuntaa, joista 58 on Reykjavikissa.

Ainakin neljännes Reykjavikin tartunnoista on pystytty jäljittämään eri baareihin ja yökerhoihin. Loput tartunnat on jäljitetty Reykjavikin kahteen eri yliopistoon.

– On tärkeätä reagoida niin nopeasti kuin mahdollista kohdennetuilla rajoituksilla epidemian leviämisen estämiseksi, Islannin pääepidemiologi Thorolfur Gudnason kirjoitti perjantaina Islannin terveysministeriölle osoitetussa muistiossa.

340 000 asukkaan Islannissa on raportoitu koronaviruspandemian aikana yhteensä 2 230 virustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on 10. Miljoonaa asukasta kohti Islannissa on kuollut koronavirukseen liittyen 29 ihmistä tilastosivusto Worldometerin mukaan. Worldometerin luvuissa on esiintynyt ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.

Trump odottaa jokaisen amerikkalaisen saavan koronarokotuksen huhtikuuhun mennessä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina odottavansa jokaisen amerikkalaisen saavan koronavirusrokotteen ensi huhtikuuhun mennessä. Trump uskoo, että ensimmäiset rokotukset annetaan jo myöhemmin tänä vuonna, kun rokote on hyväksytty.

Trumpin mukaan kolmessa eri rokoteprojektissa on tapahtunut ”historiallista edistystä” kokeiden loppuvaiheessa ja että vähintään 100 miljoonaa rokoteannosta voitaisiin valmistaa tämän vuoden lopussa.

