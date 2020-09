Tiistain Top Ten: Maailman parhaat urheilumaat asukaslukuun suhteutettuna

1) Norja 5,4 miljoonaa asukasta

Talviolympialaisten mitalitilaston ykkösmaan suurin sanomalehti Verdens Gang (VG) listaa vuosittain maan sata parasta urheilijaa. Vuoden 2019 listalla yhdistetyn kaksinkertainen MM-kultamitalisti oli 14:s ja maastohiihdon maailmanmestarit sijoilla 17, 21 ja 24. Kaksi suunnistuksen MM-kultaa oikeutti sijaan 30. Jokainen heistä olisi ollut Suomessa Vuoden urheilija! Topkympissä oli muuten kolme jalkapalloilijaa…

2) Slovenia, 2,1 miljoonaa asukasta

Hallitseva koripallon miesten Euroopan mestari, lentopallon EM-finalisti ja käsipallon EM-nelonen. Ranskan ympäriajon kaksoisvoitto, NBA:n paras nuori pelaaja Luka Doncic ja NHL:ssä 10 vuotta piste per/peli nakuttanut Anze Kopitar. Edellä Suomea niin alppihiihdossa, ampumahiihdossa kuin mäkihypyssä.

3) Jamaika, 2,8 miljoonaa asukasta

On täysin käsittämätöntä, että näin pieni valtio voitti vuosi sitten yleisurheilun MM-kisoissa 12 mitalia eli kaksi kertaa enemmän kuin Suomi koko 2000-luvulla yhteensä. Mitaleita tuli pikajuoksun lisäksi niin pituushypystä, kolmiloikasta, kuulantyönnöstä ja kiekonheitosta.

4) Kroatia, 4,1 miljoonaa asukasta

Yksi Balkanin palloiluihmeistä. Jalkapallon MM-finalisti, maailman eliittiä myös koripallossa, käsipallossa ja vesipallossa. Yleisurheilussa Blanka Vlasicin ja Sandra Perkovicin kaltaisia naistähtiä, tenniksessä Davis Cupin voitto parin vuoden takaa.

5) Serbia, 7,0 miljoonaa asukasta

Balkanilaisen palloilukulttuurin kehto. Maailman johtavia maita niin koripallossa, käsipallossa, vesipallossa ja toisin kuin Kroatia, myös lentopallossa. Tenniksessä rankingykkönen Novak Djokovic ja peräti viisi muuta top 40 -pelaajaa. Maan suosituin laji jalkapallo tuottaa tasaisesti tähtipelaajia maailman rikkaimpiin seuroihin. Maan omat sarjat ovat edelleen poikkeuksetta yhtä suurta kaaosta, mutta serbialainen valmennustietous on merkittävä vientituote.

6) Ruotsi, 10,2 miljoonaa asukasta

Pienin niistä viidestä maasta, jotka voittivat edellisissä kesä- ja talviolympialaisissa yli kymmenen mitalia. Lajikirjo on laaja, suuri kiitos vahvan yleisseurakulttuurin. Maassa on vahva seurauskollisuus, ”klubbkänsla”, mikä välittyy erityisesti maan ykköslajissa jalkapallossa (sukupuolesta riippumatta). Joidenkin lähteiden mukaan yli 20 prosenttia ruotsalaisista kuuluu urheiluseuraan.

7) Uusi-Seelanti, 4,6 miljoonaa asukasta

Maan kansallislaji on rugby, jossa maa on kolminkertainen maailmanmestari, mutta menestyviä lajeja ja urheilijoita riittää muitakin. Rion kesäolympialaisissa 2016 Uusi-Seelanti voitti 18 mitalia peräti kahdeksasta eri lajista. Knoppi: Uusi-Seelanti oli jalkapallon MM-kisojen 2010 ainoa tappioton joukkue.

8) Hollanti, 17,4 miljoonaa asukasta

Jalkapallomaa Hollanti on maailman paras kahdessa suositussa lajissa: pyöräilyssä ja luistelussa. Pyoengchangin talviolympialaisissa ”oranssit” voittivat 20 mitalia, kaikki luistimet jalassa. Jalkapallossa Hollanti voitti 2010-luvulla naisissa EM-kultaa ja MM-hopeaa ja miehissä MM-hopeaa ja -pronssia.

9) Viro, 1,3 miljoonaa asukasta

Nuori etelänaapurimme on kova urheilumaa. Maalla on jo nyt menestysperinteitä hiihdon ja rallin lisäksi niin miekkailussa, pyöräilyssä ja soudussa. Koripallo ja lentopallo on miehissä hyvää eurooppalaista keskitasoa. Maan suosituin urheilija on silti 18-vuotias freestylehiihtäjä Kelly Sildaru.

10) Sveitsi, 8,6 miljoonaa asukasta

Sveitsi on paljon enemmän kuin Roger Federer ja vahva lumiurheilumaa. Maa on tullut jalkapallon miesten arvokisojen vakiomaa, NLA on Euroopan ylivoimaisesti suosituin jääkiekkosarja ja NBA:ssakin pelaa yksi sveitsiläinen levypallorohmu (Clint Capela).

Salkkarin urheilutoimitus listaa joka tiistai kymmenen parasta oleellisissa ja varsinkin epäoleellisissa kategorioissa.