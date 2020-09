Maajoukkuesuunnistaja Aleksi Niemelle viimein täysosuma – ”Olen janonnut SM-kultaa aika pitkään”

Maajoukkuesuunnistaja Aleksi Niemi saalisti uran ensimmäisen henkilökohtaisen miesten Suomen mestaruutensa Salossa lauantaina. Tampereen Pyrintöä edustava Niemi, 25, kiirehti kultaan sprinttimatkalla.

Pyrintö otti kisassa kaksoisvoiton, sillä Otto Simosas ehti toiseksi. Niemen voittomarginaali oli kuitenkin huiman iso 3,8 kilometrin matkalla: kymmenen sekuntia.

– Suoraan sanottuna voitto ei ollut yllätys. Olen janonnut SM-kultaa aika pitkään. Edellisinä vuosina on ollut huonoa tuuriakin hylkäyksien takia. Olin todella latautunut ja sen näki suorituksessa, nuorten sarjoissa aikoinaan mitaleita rohmunnut Niemi kertoi.

Niemi kehaisi Salon sprinttirataa onnistuneeksi ja sitä kautta haastavaksi.

– Yllättävän paljon tuli virheitä. Yleensä sprinttisuunnistaminen on todella sujuvaa itsellä, mutta tänään se ei sitä ollut. Voittoon auttoi se, että jaksoin juosta hyvin loppuun asti, Niemi pohti.

Kesällä Niemi haki sprinttiin vauhtia ratajuoksusta – ja näköjään hyvällä menestyksellä.

– Viimeisen kuukauden aikana kartta on ollut taas kourassa enemmän. Päätavoite on kuitenkin, että olen yleismies, joka pystyy juoksemaan sekä sprinttiä että maastomatkoja, Niemi painotti.

Niemi, Miika Kirmula ja Elias Kuukka palauttivat viestihopeallaan suomalaisen miessuunnistuksen mitalikantaan viime vuoden Norjan MM-kisoissa. Niemi uskookin, että miessuunnistuksen aallonpohja on Suomessa vihdoin ohitettu.

– Pikkuhiljaa me nuoremmat pojat olemme kasvaneet kansainvälisiin kisoihin. Eivät ne ulkomaalaiset huippusuunnistajat ihmeaikoja vedä ratajuoksuissa. Ihan samoissa me pyörimme. Pystymme haastamaan varmasti kaikki, Niemi sanoi.

Miesten sprinttikisan erikoisuus oli kenties se, että maajoukkueen nykyisen päävalmentajan Fredric Portinin vauhti riitti SM-pronssiin. Pargas IF:ää edustava Portin taipui Niemelle 13 sekunnilla.

– Hänen on helppo tehdä maajoukkuevalintoja tämän jälkeen. Valitsee vain ne, jotka pystyivät hänet voittamaan, Niemi letkautti.

Sianojalle sopii matka kuin matka

Naisten 3,3 kilometrin sprinttikisa tarjosi paljon miehiä tiukemman taiston. Voittoon rynnisti MS Parman maajoukkuesuunnistaja Maija Sianoja, joka päihitti sekunnilla Lynxin Aino Mänkärlän. Pronssin jakoivat maajoukkueen huippuihin lukeutuva SK Pohjantähden Marika Teini sekä yllätysnimi, Suunta Jyväskylän Veera Klemettinen. He jäivät Sianojasta neljä sekuntia.

Sianoja, 31, on kovassa syysvireessä, sillä viime sunnuntaina Siikaisissa hän juhli pitkän matkan Suomen mestaruutta yli neljän ja puolen minuutin erolla.

– Vähän oudoksuttaa, että olin tänään nopein, koska tuli todella iso virhe loppulenkillä. Sen myötä hävisin varmasti ainakin 20 sekuntia. Kannatti kiriä näköjään loppusuoralla, Sianoja iloitsi.

Tuomas Reinikainen

STT

Kuvat: