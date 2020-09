Malmijalostuksen toimitusjohtaja: Tietovuoto käydään Trafiguran kanssa läpi – Suomi ei menetä verotuloja

Kansainvälinen tietovuoto paljastaa, miten epäluuloisesti kansainväliset rahoituslaitokset suhtautuvat Sotkamossa kaivostoimintaa pyörittävän Terrafamen rahoittajaan Trafigura-konserniin. Tietovuodosta uutisoi Suomessa sunnuntaina Yle.

Terrafamen enemmistöomistajan Malmijalostuksen toimitusjohtajan Matti Hietasen mukaan vielä on liian aikaista vetää johtopäätöksiä, koska rahoituslaitosten tekemistä ilmoituksista ei tiedetä yksityiskohtia. Vielä ei esimerkiksi tiedetä, ovatko ilmoitukset johtaneet toimenpiteisiin. Valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö Malmijalostus aikoo hänen mukaansa keskustella tilanteesta Trafiguran kanssa.

Terrafamen enemmistön omistaa valtio Suomen Malmijalostuksen kautta. Sunnuntaina Yle kertoi, että Trafigurasta on tehty toistuvasti ilmoituksia Yhdysvaltain talousrikoksia estävälle virastolle.

Tiedot perustuvat kansainvälisen toimittajaryhmän haltuunsa saamaan, vuodettuun materiaaliin. Rahoituslaitoksilla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille epäilyttävistä rahansiirroista, jotka voisivat viitata rahanpesuun tai petokseen.

Veroparatiisitausta ei estänyt yhteistyötä

Terrafamen rahoittajan ja vähemmistöomistajan yhteydet veroparatiiseihin eivät sinänsä ole uusi asia. Trafigura-konserniin kuuluvan Galena Asset Management -rahaston kotipaikka on veroparatiisina tunnetuilla Caymansaarilla. Hietanenkertoo, että kotipaikan sijainti Britannian merentakaisilla alueilla tiedettiin hyvin jo rahoitusjärjestelyä tehtäessä vuonna 2017.

Tuolloin Trafiguran sijoitusrahasto Galena valikoitui rahoittajaksi noin kuuden ehdokkaan väliltä. Järjestelyä valmistellut Hietanen kertoo, että kumppania etsittiin laajasti eri puolilta maailmaa. Prosessia seurattiin hänen mukaansa valtion puolelta tarkasti jo vuodesta 2015 lähtien, ja esisopimus Trafiguran kanssa tehtiin loppuvuodesta 2016. Hyväksyntä järjestelylle oli myös poliittiselta tasolta.

Kumppanin taustoja käytiin hänen mukaansa perusteellisesti läpi, eikä mitään sellaista käynyt ilmi, mikä olisi estänyt yhteistyön. Kotipaikan sijainti veroparatiisissa ei yhteistyötä estänyt.

– Se on kansainvälinen käytäntö, että tämäntyyppiset rahastorakenteet ovat keskittyneet tiettyihin lokaatioihin, joilla on huono maine. Mutta se ei vaikuta verotukseen Suomessa, Hietanen sanoo ja viittaa perittävään lähdeveroon.

Alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo hänkin, että Suomi ei menetä verotuloja Trafiguralle maksetuista Terrafamen osingoista tai muista tuotoista.

– Ne ovat saajilleen lähdeveron alaista tuloa Suomessa riippumatta siitä mihin maahan ne maksetaan. Tämä on selvitetty 2017 kun yritysjärjestelystä neuvoteltiin, Peltonen viestittää.

Malmijalostus omisti Talvivaaran raunioille perustetusta Terrafamesta yli 70 prosenttia ja Galena Asset Management vajaat 30 prosenttia viime vuoden lopulla. Finanssikonserni Sampon osuus oli 0,6 prosenttia.

Trafigura on globaali yhtiö, joka toimii esimerkiksi Afrikassa.

– Meille olennaista on se, miten Suomessa toimitaan. Osakassopimuksessa kaikki osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että Terrafame noudattaa Suomen valtion omistajaohjauslinjauksia yhteiskuntavastuusta, Hietanen sanoo.

