Maskisuositukset herättävät huolta opiskelijajärjestöissä – ”Meidän mielestä kustannukset kuuluvat koulutuksen järjestäjälle”

Opiskelijajärjestöiltä löytyy ymmärrystä maskisuosituksille, mutta kustannukset pelottavat.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koulutuspolitiikasta ja viestinnästä vastaava hallituksen jäsen Jenni Tuomainen painottaa STT:lle, että opiskelijat joutuvat pohtimaan hintoja jo ruokaostoksillakin ja koronamaskeista uhkaa tulla suuri kuluerä muun päälle.

– Ymmärrämme hyvin maskien käyttötarpeen ja tietenkin huomaamme, että kun pandemia on lähdössä kiihtymisvauhtiin, niin maski on keino sitä hillitä. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, minkälaisen paineen nämä maskien hankinnat aiheuttavat opiskelijoiden tilipusseille.

Tuomainen toivookin, että maskit tulisivat joko yliopistoilta tai kunnilta.

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski on samoilla linjoilla Tuomaisen kanssa siinä, että maskien kustannukset pitäisi kattaa muuta kautta kuin opiskelijoiden kukkaroista. Hän painottaa, etteivät maskit liiton näkemyksen mukaan ole opiskelijan vastuulle kuuluvaa opiskelumateriaalia.

– Kustannukset meidän mielestä kuuluvat koulutuksen järjestäjälle, Nivukoski toteaa STT:lle.

Oppilaitoksilla voi olla omia linjauksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uuden suosituksen mukaan maskin käyttöä suositellaan toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, jos koronaepidemia etenee kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheen katsotaan olevan käynnissä muun muassa Uudellamaalla. Tosin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus kertoi perjantaina, että oppilaitosten maskisuosituksia harkitaan erikseen kunnittain. Ainakin Jyväskylässä puolestaan kunta on asettanut yli 15-vuotiaille maskisuosituksen, joka koskee myös toisen asteen oppilaitoksia.

Oppilaitosten maskisuositukset eivät kuitenkaan ole kiinni vain THL:n, sairaanhoitopiirien tai kuntien näkemyksistä, vaan myös oppilaitoksilla itsellään voi olla omia linjauksia. SYL:n Tuomainen huomauttaa, että yliopistot ovat jatkuvasti olleet koronaohjeistuksissaan muuta yhteiskuntaa tiukempia. Esimerkiksi hänen omassa opinahjossaan Lapin yliopistossa on jo nyt voimassa maskisuositus tilanteissa, joissa turvavälejä ei sisätiloissa pystytä pitämään. Tässä tapauksessa kustannukset eivät ole kaatuneet opiskelijoille, sillä Lapin yliopisto tarjoaa maskeja niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin käyttöön.

Lukiolaisten liiton Nivukoski sen sijaan ei ole kuullut, että lukiot olisivat asettaneet omia maskisuosituksiaan.

Minna Tiainen

STT

