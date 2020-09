Matkustus Suomeen helpottuu lauantaina – hallituksen periaatepäätös muuttaa hyväksyttäviä ilmaantumisrajoja ja luo strategian, jossa fokus on matkustajien testaamisessa

Matkustaminen Suomeen helpottuu, kun hallituksen viime viikolla julkistama periaatepäätös matkustusstrategian muutoksesta astuu voimaan lauantaina.

Periaatepäätös nostaa maiden koronaviruksen ilmaantuvuuden rajoja siten, että matkustus tulee olemaan vapaata maista, joissa on enintään 25 tapausta per 100 000 asukasta kahden viikon ajalta. Aiempi raja oli 8-10 tapausta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen liikennevalomalli auttaa seuraamaan, mistä maista Suomeen voi matkustaa ilman rajoituksia. Nyt liikennevalomallissa vihreällä merkittyihin vähäisen tartuntariskin maihin kuuluvat muut Pohjoismaat paitsi Tanska. Samoin Baltian maat, Saksa ja Puola ovat maita, joissa tartuntariski ei ole merkittävästi suurempi kuin Suomessa.

Jatkossa hyödynnetään testausta ja karanteeneja

Hallituksen periaatepäätös antaa sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Pasi Pohjolan mukaan myös mahdollisuuden määrätä korkean riskin maista saapuvia matkustajia karanteeniin, jos he ovat maassa yli 72 tuntia. Käytäntö tulee voimaan marraskuun loppupuolella.

Matkustaja voi Pohjolan mukaan vapautua karanteenista, jos hän antaa negatiivisen koronanäytteen kolme vuorokautta maahantulon jälkeen. Karanteeniin tarvitaan edelleen Pohjolan mukaan tartuntatautilääkärin määräys.

– Karanteeniaikaa voidaan näin merkittävästi lyhentää. THL on laskenut, että tällä tavalla saadaan tautiriskistä yli 90 prosenttia katettua, Pohjola kertoo sähköpostitse.

– Hallituksen periaatepäätöksessä on siirtymäkauden malli, ennen kuin sisärajavalvonnasta luovutaan 23. marraskuuta ja siirrytään kahden testauksen malliin riskimaista matkustavien osalta. Siirtymäkaudella karanteeni on omaehtoinen, hän kertoo.

Lintilän näkemys pakkokaranteenista eroaa STM:stä

Elinkeinoministeri Mika Lintiläkommentoi perjantaina Ylen aamu -ohjelmassa, että hänen tulkintansa hallituksen periaatepäätöksestä eroaa sosiaali- ja terveysministeriön kannasta. Lintilän mukaan korkean riskin maasta saapuvalla matkailijalla ei olisi edessään pakkokaranteenia, vaan karanteeni olisi esimerkiksi omaehtoinen.

STT kysyi Lintilältä vielä myöhemmin perjantaina tarkennusta siihen, onko Suomeen korkean riskin maista saapuvilla matkustajilla nyt edessään automaattinen pakkokaranteeni vai ei.

– Meillä on erilainen käsitys. STM:n tulkinta on, että se on pakollinen. Itselleni jäi käsitys päätöksen jälkeen, että se on omaehtoinen, jonka sitten paikallinen terveysviranomainen määrittelee.

Kumpaa ohjeistusta korkean riskin maista tulevan on siis seurattava ja mistä erilainen käsitys on syntynyt?

– Se (erilainen käsitys) syntyi, kun STM ilmoitti myöhemmin sen, että tuli pakkokaranteeni. Sen tiimoilta on käyty keskustelua.

Lintilän mukaan epäselvyys on pikemminkin ”eri toimijoiden kuin hallituksen sisällä”. Hän ei määritellyt toimijoita tarkemmin.

Lintilä ei kommentoinut yksityiskohtaisemmin, millainen karanteenin valvonta olisi tai mitkä viranomaisten resurssit olisivat määräyksien valvonnan noudattamisessa.

—

Korjattu aiempaa uutista klo 18.26: Norja lasketaan THL:n mallissa vähäisen tartuntariskin maaksi, ei korkean.

https://thl.fi/documents/533963/5664444/THL_liikennevalot_eurooppa_170920.png/2cb9eef5-867b-a4f9-d9ca-44ceb315a636?t=1600320877160

https://yle.fi/uutiset/3-11551133

STT

Kuvat: