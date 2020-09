Mediat: Trump tehnyt valintansa korkeimpaan oikeuteen, ennakkosuosikki Amy Coney Barrett päätymässä ehdolle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut julkistavansa ehdokkaansa korkeimpaan oikeuteen lauantaina, mutta yhdysvaltalaismediat kertovat, että valinta on jo tehty.

Trumpin ehdokas on mediatietojen mukaan ennakkosuosikkina pidetty konservatiivinen tuomari ja juristi Amy Coney Barrett, 48. Nimettömänä pysytelleet hallinnon lähteet kertoivat valinnasta useille medioille, kuten New York Timesille ja CNN:lle.

Jos senaatti vahvistaa presidentin ehdokkaan, tämä nousee korkeimman oikeuden yhdeksänneksi tuomariksi edesmenneen liberaalituomari Ruth Bader Ginsburgin tilalle.

