Mediat: Trump tehnyt valintansa korkeimpaan oikeuteen, ennakkosuosikki Amy Coney Barrett päätymässä ehdolle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut julkistavansa ehdokkaansa korkeimpaan oikeuteen lauantaina, mutta yhdysvaltalaismediat kertovat, että valinta on jo tehty.

Trumpin ehdokas on mediatietojen mukaan ennakkosuosikkina pidetty konservatiivinen tuomari ja juristi Amy Coney Barrett, 48. Nimettömänä pysytelleet hallinnon lähteet kertoivat valinnasta useille medioille, kuten New York Timesille ja CNN:lle.

Trump ei ole toimittajien kysyessä vahvistanut valintaansa, mutta on kuvannut Barrettia erinomaiseksi.

Jos senaatti vahvistaa presidentin ehdokkaan, tämä nousee korkeimman oikeuden yhdeksänneksi tuomariksi edesmenneen liberaalituomari Ruth Bader Ginsburgin tilalle.

Valintaa pidetään käytännössä varmana, sillä senaatti on republikaanienemmistön hallussa eikä tarpeeksi moni senaattori ole etukäteen ilmoittanut irtautuvansa puoluekurista äänestyksessä. Trumpin odotetaan julkistavan valintansa lauantaina iltapäivällä paikallista aikaa, eli ennen puoltayötä Suomen kelloa katsoen.

Tuomarivalinnasta kansakunnan kohtalonkysymys

Arvokonservatiivina tunnetun Barrettin valinta sementoisi vankan 6-3-konservatiivienemmistön maan korkeimpaan tuomioistuimeen pitkäksi aikaa, ja päätöksellä voi olla seurauksia vuosikymmenten ajan. Erityisesti aborttioikeuden pelätään olevan vaarassa.

Demokraatit presidenttiehdokas Joe Bidenin johdolla ovat vaatineet republikaaneja perääntymään ja lykkäämään uuden tuomarin nimitystä marraskuun presidentinvaalien yli. Senaatin republikaanit sen sijaan lupaavat, että äänestys pidetään jo ennen vaaleja tai viimeistään vaalien ja virkaanastujaisten välisenä aikana.

Korkeimman oikeuden koostumuksella voi olla välitöntä merkitystä, jos presidentinvaalien tuloksesta tulee tiukka ja se päätyy oikeusteitse selvitettäväksi.

Poliittiset keskustelijat spekuloivat myös mahdollisuudella, että demokraatit voisivat vastavetona lähteä ajamaan korkeimman oikeuden tuomaripaikkojen määrän kasvattamista.

STT

