Metsäteollisuuden terveiset budjettiriiheen: hallitus ei saa heikentää päätöksillään kustannuskilpailukykyä

Teollisuuden kustannuskilpailukyky on ollut jälleen viime aikoina puheenaiheena, kun metsäyhtiö UPM ilmoitti aikeistaan sulkea Jämsän Kaipolan tehtaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja metsäteollisuuden edustajat keskustelivat keskiviikkona metsäteollisuuden pidemmän ajan näkymistä, ja metsäteollisuus toi lisäksi terveisensä budjettiriiheen. Pääministerin esikunnan mukaan tapaamisesta oli sovittu jo ennen tietoa Kaipolan tehtaan sulkemisesta.

Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä sanoo STT:lle tapaamisen jälkeen, että on tärkeää, ettei hallitus päätöksillään heikennä Suomen kustannuskilpailukykyä.

Metsäteollisuudella on budjettiriihessä erityisiä toiveita etenkin liittyen energiaverojärjestelmän uudistamiseen.

– Hallitus on hallitusohjelmassa jo linjannut, että sähkövero tullaan alentamaan EU:n minimiin. On tärkeää, että se tullaan tekemään, Hämälä sanoo.

Hallitusohjelmassa on lisäksi linjattu, että teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä poistetaan.

– Meidän toiveemme on, että sitä muutettaessa huomioidaan riittävät siirtymäajat, jotta teollisuus pystyy tekemään tarvittavia kehitystoimia energiantuotantonsa eteen.

Mietintään, mihin metsäteollisuus voisi käyttää EU:n elvytysrahoitusta



Hämälä sanoo, että metsäteollisuuden edustajat totesivat, että diesel-veron korotuksen jälkeen vero on Suomessa EU-maiden neljänneksi korkein.

– Verrattuna meidän metsäteollisuuden kilpailijamaihin Ruotsiin ja Saksaan, olemme korkeammalla tasolla, mutta se kysymyshän ei enää budjettiriihessä ole olemassa.

Diesel-vero nousi elokuussa.

Myös polttoaineiden verotuksen taso ja päästökauppakompensaatio olivat pöydällä.

Hämälän mukaan päästökauppakompensaatiojärjestelmän poistaminen muutaman vuoden käytön jälkeen nähdään teollisuuden piirissä hyvin haitallisena.

– EU:n pääkilpailijamaissa tämä järjestelmä on jatkuvana käytössä, olemme keskustelleet, että jatkamistarpeita on, Hämälä sanoo.

Hämälä painottaa, että metsäteollisuuden kustannuskilpailukyky muodostuu kymmenistä – jos ei sadoista – erilaisista puroista ja virroista.

– Jos koko toimialaa tarkastelee, yksittäisten päätösten vaikutus voidaan kyseenalaistaa, mutta kun päätöksiä kumuloituu, kokonaiskustannuskilpailukyky kasvaa yllättävän suureksi.

– Pitäisi muistaa se, että hallituksen päätöksillä teollisuuden kustannuskilpailukykyä ei tule heikentää, hän sanoo.

Myös EU:n koronaelvytyspaketin hyödyntämisestä keskusteltiin. Hämälän mukaan Marin korosti, että jo tässä vaiheessa teollisuudessa olisi hyvä olla mielessä hankkeita, joita EU:n elvytyspaketin kautta voitaisiin edistää.

Viivi Salminen

STT