Microsoft: Kiina ja Venäjä yrittävät vaikuttaa USA:n presidentinvaaleihin – hyökkäysten kohteina ollut sekä Trumpin että Bidenin kampanjaväkeä

Kiinan ja Venäjän hakkerit ovat jälleen yrittäneet vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, kertoo ohjelmistoyritys Microsoft. Se kertoo viime viikkoina havainneensa ja estäneensä Kiinasta, Venäjältä ja Iranista tulleita kyberhyökkäyksiä, joiden kohteina oli kampanjahenkilöstöä.

Microsoftin tietoturvablogin mukaan hyökkäysten kohteina oli sekä presidentti Donald Trumpin että hänen demokraattihaastajansa Joe Bidenin kampanjaväkeä. Yhtiön mukaan havainnot hyökkäyksistä ovat sekä ennakoituja että linjassa Yhdysvaltain hallinnon keräämien tietojen kanssa.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian puolustautui voimakkaasti Microsoftin syytöksiä vastaan perjantaina.

– Meillä ei ole minkäänlaista kiinnostusta vaikuttaa (vaaleihin), emmekä ole koskaan vaikuttaneet niihin. Microsoftin ei pitäisi sepittää jotain tyhjästä ja aiheuttaa ongelmia puhumalla Kiinasta, Lijan sanoi toimittajille.

Microsoftin mukaan asialla on jälleen esimerkiksi venäläisryhmä, joka oli demokraattien vuoden 2016 kampanjaan kohdistuneiden hyökkäysten takana.

Hyökkäysten kerrotaan viime aikoina tehostuneen. Kiinalaishakkerit ovat keskittyneet erityisesti Bidenin kampanjassa mukana oleviin ihmisiin, kun taas iranilaisten kohteena on ollut Trumpin väki, yhtiö kertoo.

Microsoftin mukaan suurin osa hyökkäyksistä on epäonnistunut. Niiden ei ole toistaiseksi havaittu kohdistuneen suoraan äänestykseen liittyviin toimintoihin.

Hyökkäysten kohteina on lisäksi ollut esimerkiksi poliittisia toimijoita, ajatuspajoja ja puolueita myös Euroopassa, Microsoft kertoo.

Twitter ja Google yrittävät torjua valheellista sisältöä

Microsoft kertoi havainnoistaan torstaina. Vain päivää aiemmin Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston entinen tiedustelujohtaja kertoi julkisuudessa, että häntä oli painostettu vähättelemään Venäjän toimien muodostamaa uhkaa maan vaaleille. Häntä oli ohjeistettu keskittymään Venäjän sijaan Kiinaan ja Iraniin. Sekä virasto että Valkoinen talo ovat kiistäneet painostuksen.

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on aikaa alle kaksi kuukautta, sillä ne on määrä pitää marraskuun alussa.

Vaalien turvallisuuden takaamisen kanssa painivat nyt monet teknologiayritykset. Esimerkiksi Twitter kertoi aloittavansa ensi viikolla käytännön, jonka mukaan tviiteistä poistetaan sellaista väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, joka voi vähentää yleisön luottamusta äänestämiseen ja vaaleihin. Google puolestaan yrittää suitsia virheellisten väittämien näkymistä hakutuloksissaan.

Äänestykseen liittyvää epäluottamusta on osaltaan kylvänyt myös presidentti Trump, joka on jo pitkään kyseenalaistanut tviiteissään postiäänestyksen luotettavuuden. Trumpin viestien harhaanjohtavaan sisältöön ovat puuttuneet sekä Twitter että Facebook.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat todenneet Venäjän vaikuttaneen vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin kampanjaa vaikeutettiin esimerkiksi sosiaalisen median valeuutisilla ja vuotamalla kymmeniä tuhansia kampanjalta hakkeroituja sähköposteja.

Nyt toiselle kaudelle pyrkivä Trump on toistuvasti kiistänyt, että Venäjän toimilla olisi ollut osuutta hänen vaalivoittoonsa.

Lähteenä myös BBC ja New York Times.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54110457

https://www.nytimes.com/2020/09/09/us/politics/homeland-security-russia-trump.html

STT

Kuvat: