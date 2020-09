Mieli ry: Nuoret hakeneet apua ongelmiinsa netistä selvästi viime vuotta enemmän

Nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa on käyty tämän vuoden aikana jo yli 21 000 keskustelua, kertoo Mieli Suomen Mielenterveys ry. Tämä on enemmän kuin viime vuonna yhteensä.

Nuoret ovat siirtyneet hakemaan apua verkosta, kun lähipalveluita jouduttiin koronarajoitusten vuoksi keskeyttämään.

Nuoret hakevat apua erityisesti pahaan oloon, ihmissuhdeongelmiin ja arjessa selviytymisen haasteisiin. Yhä useampi nuori on hakenut apua itsetuhoisiin ajatuksiin, ja yhteydenotot ovat olleet myös aiempia vakavampia.

Sekasin-chat tarjoaa nuorille anonyymia matalan kynnyksen keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteissa.

https://sekasin247.fi/

STT

Kuvat: