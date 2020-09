Migrin vastaanottoaikoja myydään luvatta verkossa – ”Emme ole törmänneet vastaavaan toimintaan aiemmin”

Maahanmuuttoviraston (Migri) vastaanottoaikoja on myyty luvattomasti verkossa. Asiasta tviittasi Migrin lupa- ja kansalaisuusyksikön vastuualueen johtaja Anne Lindström.

Lindström kertoo STT:lle, että virasto sai tietää myymisestä työnantajien yhteydenottojen avulla. Hänen mukaansa kyseessä on ollut palvelupisteiden aikoja hakemusten vastaanottoa varten. Näissä ajanvarauksissa varaajan täytyy olla kasvokkain paikalla todistamassa henkilöllisyytensä.

– Meille on tullut yhteydenottoja muutamilta työnantajilta, jotka ovat kertoneet kuulleensa, että aikojamme myydään. Olemme pyytäneet heiltä tarkempia tietoja, esimerkiksi kuvaruutuprinttejä ja odottelemme niitä. Jotkin työntekijät ovat kertoneet työnantajilleen tällaisesta toiminnasta. Hinnat ovat työnantajien tietojen mukaan olleet joitakin kymmeniä euroja, Lindström sanoo.

Tämän lisäksi Migrissä on huomattu myös itse tapaus, jossa yhdestä ja samasta sähköpostiosoitteesta oli varattu noin 45 vastaanottoaikaa. Lindströmin mukaan asiakkaan nimen kohdalle oli tässä tapauksessa kirjoitettu vain kirjaimia.

– Ei vaikuttanut siltä, että tämä varaaja olisi tarvinnut omaan tarkoitukseensa kaikkia aikoja. Lähetimme sähköpostiosoitteeseen viestiä ja pyysimme perumaan varatut ajat. Peruimme itse ne loput ajat, joita varaaja ei perunut, Lindström kertoo.

Kyseessä on uudenlainen ilmiö

Lindstörmin mukaan ainakaan tällä hetkellä ei vaikuta siltä, että kyse olisi järjestäytyneestä toiminnasta. Vastaava toiminta on hänen mukaan ennen kuulumatonta.

– Emme ole törmänneet tällaiseen toimintaan aiemmin. Selvitämme tässä vaiheessa, onko kyse esimerkiksi rikoksesta ja miten voimme edetä, sillä kyseessä on niin uusi ilmiö. Nopeana toimenpiteenä olemme tehneet sen, että aiheettomat ajanvaraukset poistetaan, jolloin ne vapautuvat asiakkaille varattaviksi, Lindström sanoo.

Lindströmin mukaan on mahdollista, että palvelupisteisiin saapuu asioimaan pari henkilöä, joilla on ajanvaraus samalle ajankohdalle. Tällöin tilanteet selvitetään tapauskohtaisesti.

– Toistaiseksi emme ole törmänneet tämänkaltaisiin tilanteisiin palvelupisteissä. Emme halua, että kukaan meidän asiakkaistamme kärsii tästä tilanteesta. Väärinkäytökset halutaan kitkeä, mutta meidän pitää pystyä palvelemaan asiakkaita siten, että he pystyvät asioimaan sujuvasti, Lindström sanoo.

Ruuhkat ajanvarauksissa avanneet uudenlaiset markkinat?

Uudenlaisen ilmiön taustasyyksi Lindström arvelee viraston ruuhkautunutta ajanvaraustilannetta.

Migrin ajanvarauksessa on ollut pitkiä odotusaikoja, jotka johtuvat muun muassa sekä koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista että viraston resurssien vähentymisestä. Maahanmuuttajien päivittäinen elämä voi hankaloitua huomattavasti, jos hän ei pääse kasvokkain tapahtuvaan tapaamiseen.

-Teemme koko ajan töitä, jotta saisimme lisättyä aikoja. Esimerkiksi ulkoministeriöstä siirtyy 15 virkailijaa tehtäväkiertoon Maahanmuuttovirastoon. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös hakemusten vastaanottoa, Lindström kertoo.

