Ministeriö perii takaisin Suomen Perustalta osan valtionavustuksista naisvihamielisen julkaisun takia

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) perii takaisin ajatuspaja Suomen Perustalta osan sille myönnetystä valtionavustuksesta. Takaisinperintä koskee perussuomalaisia lähellä olevan ajatuspajan julkaisemaa naisvihamielistä Totuus kiihottaa -teosta.

OKM:n tekemän selvityksen perusteella valtionavustuksen ehtoja ei ole noudatettu, kun avustusta on käytetty teoksen julkaisemiseen. Valtionavustuksen saajan on ehtojen mukaan muun muassa edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Ministeriön mukaan teos loukkaa sekä yhdenvertaisuutta että tasa-arvoa useassa kohdassa. OKM:n johtaja Erja Heikkinen kertoo, että koko kesän jatkuneen selvitystyön keskiössä oli valtionavustuksen ehtojen vaatimus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Selvityksessä ei ole käyty läpi yksityiskohtaisesti monisatasivuisen julkaisun kaikkia väittämiä muista näkökulmista.

– Johtopäätös oli, että Suomen Perustan julkaisema teos syyllistyy häirintään, ja sitä on teoksessa eri muodoissaan niin laajasti, että kaikilta osin ei pystytty erottelemaan tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain kanssa ristiriidassa olevien kohtien muita ulottuvuuksia, Heikkinen sanoo STT:lle.

Kirjailijan palkkiot peritään

OKM perii takaisin vajaat 10 200 euroa. Takaisinperintä sisältää julkaisun kirjoittajalle, tohtori Jukka Hankamäelle maksetun summan korkoineen.

Yhteensä Suomen Perustalle on myönnetty valtionavustusta tälle vuodelle 120 000 euroa.

Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että selvityksen yhteydessä ei tehty tilintarkastusta, vaan on luotettu Suomen Perustan antamiin tietoihin Totuus kiihottaa -teoksen tekijälle maksetusta palkkiosta.

– Meillä ei ole syytä tässä vaiheessa sen tyyppiseen toimintaan (tilintarkastukseen). Tärkeintä oli saada käsitys mittaluokasta, miten paljon rahaa oli käytetty tämän epäonnisen julkaisupäätöksen seurauksena.

Ajatuspaja päättää jatkotoimista keskiviikkona

Suomen Perustan toiminnanjohtaja Marko Hamilo kertoo, että säätiön hallituksen kokous on keskiviikkona, ja siinä on määrä päättää jatkotoimista eli siitä, palautetaanko valtionavustusta vai riitautetaanko opetus- ja kulttuuriministeriön päätös. Hamilo sanoi tiistaina illansuussa STT:lle, että ei lähde ennakoimaan lainkaan säätiön hallituksen tulevaa päätöstä.

